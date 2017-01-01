02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'da Silifke Dostları Gecesi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:06
İstanbul'da Silifke Dostları Gecesi
İstanbul'da Silifke Dostları Gecesi

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği, "Silifke Dostları Gecesi düzenledi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen geceye katılan Silifke Beledile Başkanı Mustafa Turgut, "İstanbul'da yaşayan Silifkelileri ve Silifke dostlarını bir araya getirmek, Silifkeliler arasında sosyal yardımlaşmayı geliştirmek, Silifke kültürünün yaşanmasını ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulan derneğimiz bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Hemşerilerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacı ile 4 Ekim 2005 tarihinde kurulan İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneğimizi bugünlere getiren başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve derneğe destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
Derneğin kuruluşunun 2005 yılı Ekim ayı olmasına rağmen dernek kurucularının Silifkelileri 4 Haziran 2005 tarihinde Vali Erol Çakır Öğretmenevinde düzenlenen yemekli bir toplantıda bir araya getirdiğini hatırlatan Turgut, şöyle devam etti:
"280 hemşerimizin coşku ile katıldığı gece İstanbul'da yaşayan Silifkelilerin bir araya gelmesine sebep olmuştur. Bu yemek sırasında yapılan bir anket neticesinde dernek kurulması çalışmalarına başlanmış ve 17 kurucu üye ile derneğimiz kurularak faaliyetine başlamıştır. İşte bugünde Silifke Dostları Gecesi altında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Derneğimizin yaşatılmasında ve bizlerin bugün bir araya gelmesinde emeği geçen başta Ahmet Sadık Avcı başkanımız olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz."
Geceye katılan davetlilere teşekkür eden İSTSİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Sadık Avcı, "Her yıl yapmakta olduğumuz ve geleneksel hale getirdiğimiz "Silifke Dostları Gecesi' bu yılda coşkulu bir şekilde tertip edildi. Gecenin tüm geliri İstanbul'da öğrenim gören öğrencilerimiz için burs olarak verilecektir. Bizleri bu gecede yalnız bırakmayan bütün Silifke protokolüne ve değerli davetlilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MŞN-Y)

02.05.2017 12:15:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aşut; &quot;Siyasete değil 21. yüzyılın gerçeklerine odaklanalım&quot;
YEREL

AŞUT; "SİYASETE DEĞİL 21. YÜZYILIN GERÇEKLERİNE ODAKLANALIM"
Silifke Kaymakamlık koridorları sanata ev sahipliği yapıyor
YEREL

SİLİFKE KAYMAKAMLIK KORİDORLARI SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Silifke Halk Eğitim Merkezi'nde ikinci karma resim sergisi
YEREL

SİLİFKE HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE İKİNCİ KARMA RESİM SERGİSİ
Anamur Belediyespor'da BAL sevinci
YEREL

ANAMUR BELEDİYESPOR'DA BAL SEVİNCİ
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Anamur'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

ANAMUR'DA 1 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Mersin'de hırsızlık iddiası
YEREL

MERSİN'DE HIRSIZLIK İDDİASI
Mersin'de belediye işçileri 1 Mayıs'ı piknik havasında kutladı
YEREL

MERSİN'DE BELEDİYE İŞÇİLERİ 1 MAYIS'I PİKNİK HAVASINDA KUTLADI
Toroslar'da İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL

TOROSLAR'DA İŞÇİ BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Mut'ta belediye işçilerinin bayram coşkusu
YEREL

MUT'TA BELEDİYE İŞÇİLERİNİN BAYRAM COŞKUSU
Başkanlar 1 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKANLAR 1 MAYIS'I KUTLADI
Denizde boğulan 2 arkadaşın cenazesi defnedildi
YEREL

DENİZDE BOĞULAN 2 ARKADAŞIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Özelbahşiş'te İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu
YEREL

ÖZELBAHŞİŞ'TE İBRAHİM BÖLÜKBAŞI BAŞPEHLİVAN OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı