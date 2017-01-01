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İstanbul'da Silifke Dostları Gecesi



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği, "Silifke Dostları Gecesi düzenledi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen geceye katılan Silifke Beledile Başkanı Mustafa Turgut, "İstanbul'da yaşayan Silifkelileri ve Silifke dostlarını bir araya getirmek, Silifkeliler arasında sosyal yardımlaşmayı geliştirmek, Silifke kültürünün yaşanmasını ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulan derneğimiz bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Hemşerilerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacı ile 4 Ekim 2005 tarihinde kurulan İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneğimizi bugünlere getiren başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve derneğe destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Derneğin kuruluşunun 2005 yılı Ekim ayı olmasına rağmen dernek kurucularının Silifkelileri 4 Haziran 2005 tarihinde Vali Erol Çakır Öğretmenevinde düzenlenen yemekli bir toplantıda bir araya getirdiğini hatırlatan Turgut, şöyle devam etti:

"280 hemşerimizin coşku ile katıldığı gece İstanbul'da yaşayan Silifkelilerin bir araya gelmesine sebep olmuştur. Bu yemek sırasında yapılan bir anket neticesinde dernek kurulması çalışmalarına başlanmış ve 17 kurucu üye ile derneğimiz kurularak faaliyetine başlamıştır. İşte bugünde Silifke Dostları Gecesi altında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Derneğimizin yaşatılmasında ve bizlerin bugün bir araya gelmesinde emeği geçen başta Ahmet Sadık Avcı başkanımız olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimize ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde derneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz."

Geceye katılan davetlilere teşekkür eden İSTSİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Sadık Avcı, "Her yıl yapmakta olduğumuz ve geleneksel hale getirdiğimiz "Silifke Dostları Gecesi' bu yılda coşkulu bir şekilde tertip edildi. Gecenin tüm geliri İstanbul'da öğrenim gören öğrencilerimiz için burs olarak verilecektir. Bizleri bu gecede yalnız bırakmayan bütün Silifke protokolüne ve değerli davetlilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MŞN-Y)



02.05.2017 12:15:14 TSI

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