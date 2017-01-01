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İbradı Başlar'da içme suyu seferberliği



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçesi Başlar Mahallesi'nin yetersiz olan içme suyu hatlarını yeniliyor. 2 bin metrelik hat yenileme çalışmasıyla 155 abone kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna kavuşuyor.

İbradı ilçesinde çalışmaların yoğun şekilde sürdüren ASAT, ilçe genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hatları yaparken, öte yandan yetersiz kalan hatlarını da yeniliyor.



Sağlıklı içme suyu

ASAT ekipleri, Başlar Mahallesi'nde eskiyen ve zarar gören yaklaşık 2 bin metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Çalışmalarda dünya standartlarında 63'lük 16 ATÜ Polietilen (HDPE) malzeme kullanılıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



02.05.2017 12:16:28 TSI

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