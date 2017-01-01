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İl Müdürü Yıldız, Dodurga Beldesi'ne yapılacak tesisin alanını gezdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bozüyük ilçesine ve Dodurga Beldesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, ilk olarak Bozüyük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ardından ilçeye bağlı Dodurga Beldesi'ne geçen Yıldız, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ile birlikte taekwondocuların antrenmanını izledi. Çeşitli gösterilerle antrenmanı renklendiren başarılı sporcular antrenman sonrasında İl Müdürü Yıldız'la sohbet etti. Bu güzel gösteriden ve taekwondocuların başarılı çalışmalarından çok memnun olduğunu belirten Yıldız, "Bu başarıda çok büyük emekleri olan taekwondo antrenörleri Gökalp Yıldız'ı ve Hanife Ayan'ı çalışmalarından dolayı tebrik ederim" dedi.

Antrenman sonrasında Belde Belediye Başkanı Selim Tuna'yı da makamında ziyaret eden Yıldız, Dodurga'da yapılan ve yapılacak olan tesis çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler alarak yapılacak olan spor faaliyetleri hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

(CKT-HA-Y)



02.05.2017 12:16:44 TSI

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