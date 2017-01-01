Başkan Köksoy, esnafla bir araya geldi
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Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Kongre Caddesinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.
Kongre esnafıyla bir araya gelen Başkan Köksoy, Ardahan'ı büyütme konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kongre Caddesinin kimlikli cadde yapılması projesi ve caddenin bu günkü olumsuz genel sorunları da konuşuldu.
Başkan Köksoy, Ardahan'ın en işlek caddesi olan Kongre caddesinde yeniden bir iyileştirme yapmayı planladıklarını söyleyerek esnaflardan gereken yardımı istedi.
Toplantıya Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve Kongre Caddesi Esnafları katıldı.
(OY-AA-Y)
02.05.2017 12:17:04 TSI
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