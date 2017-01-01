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Meram'da Hobi bahçesi başvuruları tamamlandı



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Hobi Bahçeleri'ne ön başvurular tamamlandı.

Karahüyük Mahallesi'nde yaklaşık 91 bin metrekarelik alanda bulunan Meram Belediyesi'ne ait 290 adet hobi bahçesi, 5 yıllığına kiraya veriliyor. 17 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihleri arasında ön başvuruların alındığı hobi bahçelerinin hak sahipleri, 4 Mart 2017 Perşembe günü Meram Atiker Toplantı ve Düğün Salonu'nda noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Meram ilçesinde ikamet etme şartının arandığı hobi bahçelerine 832 adet başvuru yapıldı.

Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde; bay ve bayan mescit, çocuk oyun grubu ve her bir vatandaşa 200'er metrekarelik ekip dikebilecekleri alan hazırlandı. Hak sahiplerinden yıllık 200 TL'lik kira bedeli alınacak. Hak sahipleri, bahçe içerisinde yapılacak kamelyayı Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belirleyeceği numuneye göre kendisi yaptıracak.

(AH-Y)



02.05.2017 12:17:11 TSI

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