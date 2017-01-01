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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yağcı, Pelitözü'nde yapılan yenileme çalışmalarını inceledi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:09
Başkan Yağcı, Pelitözü'nde yapılan yenileme çalışmalarını inceledi
Başkan Yağcı, Pelitözü'nde yapılan yenileme çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pelitözü Gölpark'ta Bilecik Belediyesi tarafından yapılan yenileme ve düzenleneme çalışmalarını yerinde inceledi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde incelemede bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, vatandaşların tatilin keyfini çıkardıklarını belirterek, "Belediyemizin çalışmaları kapsamında Pelitözü Gölpark'ta yapılan inceleme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledim. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle de bu güzel havada vatandaşlarımız hem güzel havanın hem de tatilin keyfini çıkarıyorlar. Tüm hemşehrilerime mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.
(CKT-DA-HA-Y)

02.05.2017 12:17:40 TSI
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