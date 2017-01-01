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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çan belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:10
Çan belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Çan belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Sekiz yıldan bu yana nitelik ve miktar olarak sürekli bir artış gösteren hizmetlerini, vatandaşlarıyla buluşturan Çan Belediyesi bu kaliteyi artırmak için araç filosunu genişletiyor.
Çan Belediyesi'nin, halka daha iyi bir hizmet sunabilmek için yaptığı çalışmalar farklı hizmet alanlarında da günden güne artarak devam ediyor. Çan Belediyesi araç filosuna son olarak kazandırdığı son model araçlarla hizmet kalitesini artırmaya kararlı. Çan Belediyesinin 2009'dan bu yana 'Çan'ı Marka Bir Şehir Haline Getirme' politikası hız kesmeden devam ediyor. Sekiz yıldan bu yana nitelik ve miktar olarak sürekli bir artış gösteren hizmetlerini, vatandaşlarıyla buluşturan Çan Belediyesi bu kaliteyi artırmak için araç filosunu genişletiyor. Belediye araç filosuna kazandırılan 1 adet zabıta ekip aracı, 2 adet kamyonet, 1 adet vidanjör, 1 adet süpürge aracı günümüz şartlarına uygun teknolojik özellikler taşıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan yeni araçlar, 1 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Şehir Meydanında sergilendi.
Başkan Kuzu, "Çan'ı bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik"
Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Biz Çan Belediyesi olarak, ilk dönemimizden bu yana çok büyük projelere, çok büyük yatırımlara imza attık. Yaradan'a şükürler olsun ki yaptığımız her işten yüzümüzün akıyla çıktık. Şimdiyse yeni hedeflerimizin üzerinde var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızda belediyecilik hizmetlerinin kalitesi bakımından teknik araç gereç yapımız büyük önem arz etmektedir. Biz de bunun bilincinde olarak Çan Halkı'na sunmuş olduğumuz hizmet kalitesini daha da arttırmak adına araç filomuzu genişletiyoruz. İnşallah bu gelişmelerle, yapmış olduğumuz hizmetlerimizin daha etkin, daha hızlı ve daha kaliteli olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
(GD)

02.05.2017 12:19:15 TSI
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