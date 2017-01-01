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Silifke Halk Eğitim Merkezi'nde ikinci karma resim sergisi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:10
Silifke Halk Eğitim Merkezi'nde ikinci karma resim sergisi
Silifke Halk Eğitim Merkezi'nde ikinci karma resim sergisi

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde halk eğitim merkezince ikinci karma resim sergisi açıldı.
Serginin açılışını Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir yaptı. Eğitmenliğini Nilgün Çekmen'in yaptığı, 14 bayan ve 4 erkekten oluşan kursiyerler, sergiye kuru boya, guaj boya, yağlı boya ve sulu boya çalışmaları ile katıldı. Sergilenen eserler ise sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni topladı.
Halk Eğitim Merkezinde sanatsal faaliyetlerin devam ettiğini belirten Kaymakam Şevket Cinbir, "Halk Eğitim Merkezince bu yıl içerisinde 4 resim kursu açılmış olup, bu kurslara, 63'ü bayan olmak üzere toplam 78 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin yaptıkları eserler ise zaman zaman bu gibi açılan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor" dedi.
Kaymakam Cinbir, şöyle devam etti:
"İnsanlar bir birini anlamamaya başladı, bir birini duymuyor. Biri konuşurken diğeri de konuşuyor. Sonra sesini duyurmak için bağırmaya başlıyor. İnsanlar konuştuklarını zannediyor ama orada iletişim çoktan kopmuştur. Bir birini anlamayan insanların oluşturduğu toplumda sıkıntılar olur. Kin, nefret, kavga gürültü olur. Bakıyoruz büyük devlet adamlarının her biri sanatla uğraşıyor. Şiir yazmış, resim yapmış, sporla uğraşmış. Biz onlarla uğraşmadığımız için hala buralardayız. Yani herkesin bir şekilde sanatla ilgilenmesi lazım. Sanat, insanları biraz daha insanlığına döndüren bir faaliyettir. Sanat, duymayı, hissetmeyi, görmeyi, gördüklerini anlamayı ve onu kağıda aktarma gibi çok ince bir iştir. Sanatla uğraşanları, resim yapanları kutluyorum. Bir birinden güzel insanlarımız bir birinden güzel eserler yapmışlar. Halk eğitim merkezi faaliyetleri tabii ki çok önemli. En az örgün eğitim kadar önemli. Biraz daha çeşitlendirmeye ve etkinleştirmeye ihtiyacımız var."
Sergiyi gezen Silifke Kaymakamı Şevket Cirbir, engelli bir bayanın yapmış olduğu eserlerini çok beğendiğini ifade edip, "Engeller sanatla uğraşmaya engel değildir. Burada da görüyorsunuz ki engelli dediğimiz arkadaşım öyle eserler yapmış ki bunu bir çok normal insan yapamaz. Böylesine örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Sergi sonunda ressam Nilgün Çekmen, Kaymakam Şevket Cinbir'in resmini kaleme aldığı kuru boya çalışmasını kendisine hediye etti.
(MŞN-Y)

02.05.2017 12:19:33 TSI
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