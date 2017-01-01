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Bursa bebeklerini Arzu Özer tasarlayacak

02 Mayıs 2017 Salı, 12:11
Bursa bebeklerini Arzu Özer tasarlayacak
Bursa bebeklerini Arzu Özer tasarlayacak

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Arzu'nun Bebekleri'nin tasarımcısı Bebek Yapım Sanatçısı Arzu Özer, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın teklifiyle Bursa'yı temsil eden hediyelik bebekler tasarlayacak.
Çalışmalarını Eskişehir'de sürdüren Bebek Yapım Sanatçısı Arzu Özer, çeşitli kentlerden yöresel bebekler tasarlamak için teklifler alıyor. Tasarımını yaptığı "Arzu'nun Bebekleri" ile ünü ülke sınırlarını aşan Özer, geçtiğimiz günlerde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın (BKSTV) davetiyle gittiği Bursa'da konu ile ilgili incelemeler yapıp Vakıf Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'le görüştü. İki günlük Bursa gezisinde Bursa'nın 14 köyünden gelen kadın dayanışma derneği üyesi 20 kadınla bir atölye çalışması da gerçekleştiren Özer'e, Bursa'nın yöresel bebeğini tasarlaması teklif edildi. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve vakıf yöneticilerinin katıldığı toplantıda Bursa'yı temsil edecek ve hediyelik ürün olarak satılacak Bursa Bebekleri'nin temel özellikleri, üretim ve pazarlama alanları ele alındı. Başkan Yılbirlik, "Arzu'nun Bebekleri"nin alışılmış bebeklerden farklı olduğunu, modern tasarımıyla Bursa'ya yakışan ürünler ortaya çıkacağını belirterek, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden yöresel bebekler alıyorum, zengin bir bebek koleksiyonum var. O ülkelerde yapılan bebekler hem geleneksel hem de modern çizgiler taşıyor, bu nedenle koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. 'Arzu'nun Bebekleri' de benzer özellikler taşıdığı için işbirliği yapmaya karar verdik. Sanatçı Arzu Özer'in tasarlayacağı Bursa Bebekleri'ni kadınlarımıza ürettirip ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz" dedi.

Proje nasıl işleyecek?
BKSTV bünyesinde sürdürülecek "Bursa Bebekleri Projesi" kapsamında ilk etapta Bursa'yı temsil edecek değerler ve Bursalı tipi üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılacak. Araştırma sonucunda ortaya çıkacak veriler doğrultusunda sanatçı Arzu Özer prototip bebekler tasarlayacak. Bu bebeklerden seçilenler Bursa ve yöresindeki kadınlara ürettirilecek. Bebeklerin yapımı için kadınlara Arzu Özer tarafından eğitim verilecek.
(MY-HA-Y)

02.05.2017 12:20:01 TSI
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