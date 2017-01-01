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Silifke Kaymakamlık koridorları sanata ev sahipliği yapıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:12
Silifke Kaymakamlık koridorları sanata ev sahipliği yapıyor
Silifke Kaymakamlık koridorları sanata ev sahipliği yapıyor

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Kaymakam Şevket Cinbir'in Silifke Kaymakamlığına atanmasıyla birlikte hükümet binasında yapılan bakım, onarımın çalışmalarının ardından bina adeta sanatın merkezi oldu.
Bir çok resim sergisinin açıldığı, son günlerde de Ressam Nazan Kundak'ın resimleri ile koridorları renklenen kaymakamlık binası, yeni görünümü ve gece ışıklandırması ile de vatandaşın beğenisini kazandı.
Bir dönemler Valilik binası olarak da kullanılan tarihi Hükümet konağı binasının, bahçesinde, odalarında ve koridorlarında köklü değişiklikler yapıldı. Çevresi ve içerisi ışıklandırılarak farklı bir görünüme kavuşturulan Hükümet binası, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Bir çok fotoğrafçı da ışıklandırılan tarihi bina yanında gelin ve damat fotoğrafı çekmeye başladı.
"Silifke Hükümet konağı bir kültür merkezi değil, kültürün merkezidir" diyen Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Ressam Nazan Kundak hanımefendinin bu eserlerine hükümet konağı koridorlarında bir müddet ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Zaman zaman burada bu tür sergiler açıldı. Hükümet konağı koridorları bu kadar güzel olmamıştı" dedi.
Hükümet konağı binasıyla ilgili zaman zaman değişik paylaşımların yapıldığına dikkat çeken Kaymakam Cinbir, "Silifkeliler bu binayı kültür merkezine yakıştırıyor. Bende öyle bir paylaşım okuduktan sonra buranın bir kültür merkezi olmadığını, kültürün merkezi olmaya devam edeceğini söyledim. Kültür merkezi yapabileceğimiz Silifke'de değişik binalarımız var. Kültür merkezi hizmeti sunan binalarımız da var halihazırda. Geçişmişte Valiliğe ev sahipliği yapmış, bu gün de Silifke Kaymakamlığının çalıştığı, ofislerinin bulunduğu bu binanın aynı zamanda bu kadar kültürel tarihi zenginlikleri bünyesinde barındıran Silifke'nin yönetildiği bir bina olarak devamının daha isabetli olduğu düşüncesindeyim. Evet Kültürün merkezi olmaya devam ediyoruz. Bu sanatsal etkinliklerinin hükümet konağı koridorlarımızda yapılıyor olmasından dolayı mutluyum" dedi.
(MŞN-Y)

02.05.2017 12:21:34 TSI
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