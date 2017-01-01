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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Gökçeada devlet hastanesine genel cerrahi uzmanı atandı

02 Mayıs 2017 Salı, 12:12
Gökçeada devlet hastanesine genel cerrahi uzmanı atandı
Gökçeada devlet hastanesine genel cerrahi uzmanı atandı

(Fotoğraflı)

Vural Bozok
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Gökçeada Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülsen Atasoy göreve başladı.
Gerçekleşen atama ile ilgili Genel Sekreter Yeşildağ, "Gökçeada Devlet Hastanesi görevli Genel Cerrahi Uzmanının 31.08.2016 tarihinde tayininden sonra Çanakkale Devlet Hastanesinde görev yapan uzmanlarımızı Gökçeada Devlet Hastanesine geçici görev ile görevlendiriyorduk. Yaz aylarında konum itibariyle nüfusun arttığı ilimize uzman doktorun atanmış olması hem Çanakkale hem de Gökçeada da oluşabilecek sıkıntıları önlemiş olacak. Çalışma arkadaşımıza yeni görev yerinde başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.
1982 Samsun doğumlu olan Atasoy, 22.06.2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu; yine aynı üniversitede ihtisasını tamamlayarak, 12.05.2014 tarihinde uzmanlığını aldı. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesindeki görevinin ardından, Gökçeada Devlet Hastanesine ataması gerçekleşen Genel Cerrahi Uzmanı, 17.04.2017 tarihi itibari ile Gökçeada halkına hizmet vermeye başladı.
(GD)

02.05.2017 12:21:38 TSI
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