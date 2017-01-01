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Musaözü Göleti'nde çocuklarla olta balıkçılığı etkinliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Musaözü Göleti'nde yapılan etkinlik ile çocuklara olta balıkçılığı eğitimi verildi.

Cumhuriyet İlkokulu, Ülkü İlkokulu, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) iş birliği ile çocuklara doğa ve sportif olta balıkçılığı eğitimi verildi. Eğitimin üçüncü aşaması Musaözü Göleti'nde gerçekleşirken, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de etkinlik alanının güvenliğini sağlayarak, olabilecek acil durumlara karşı önlem aldı. Ayrıca öğrencilere DAK tarafından doğada kamp çadırının kurulması eğitimi de verildi. ESABDER tarafından ise öğrencilere İsrail sazanına olta atma dersi verildi. Ardından öğrencilerle birlikte piknik yapıldı. Katılım gösteren öğrencilere Eğitim Sertifikaları verilerek etkinlik tamamlandı.

Dorlion Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Saymanı Arif Necmi Türe ve ESABDER Başkanı Osman Demirtaş yaptıkları ortak açıklamada, "Etkinlikte olumsuz herhangi bir durum yaşanmamış olmasından ve çocuklarımızı mutlu etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduk, görevini layıkıyla yerine getiren ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dediler.

(MSY-HA-Y)



02.05.2017 12:24:02 TSI

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