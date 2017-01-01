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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas Belediyespor Hentbol Takımı rakip tanımıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:17
Milas Belediyespor Hentbol Takımı rakip tanımıyor
Milas Belediyespor Hentbol Takımı rakip tanımıyor

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 3 yıl önce Milas Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan son 1 yıldır da Milas Belediyespor bünyesine geçen ve çıktığı tüm turnuvalarda şampiyon olan Milas Belediyespor Hentbol Takımı başarıya doymuyor.
Antrenörlüğünü Tuğçe Handan Demirel'in yaptığı Milas Belediyespor Hentbol Takımı en son katıldığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen '23 Nisan Çocuk Şenliği Spor Etkinlikleri' hentbol turnuvasında kız ve erkek takımları ile şampiyon olma başarısını gösterdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen hentbol turnuvasına minik kız ve erkek takımları ile katılan Milas Belediyespor Hentbol Takımı, Muğla Büyükşehir Belediye, Teknoloji ve Kültür Koleji, Koca Mustafa Efendi İlkokulu, Fethiye Günlükbaşı İlkokulu, Yalıkavak Belediyespor takımlarını yenerek turnuvadan şampiyon olarak ayrıldı.
Daha önce de Amasya'da düzenlenen turnuvada Türkiye Şampiyonu, Alanya'da Türkiye Üçüncüsü, Muğla genelinde düzenlenen tüm turnuvalarda da şampiyon olma başarısı gösteren Milas Belediyespor Hentbol Takımı, yine aldığı başarı ile tekrar adından söz ettirdi.
(ÇP-MB-S)

02.05.2017 12:25:40 TSI
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