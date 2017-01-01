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Dursunbey Belediyesinden 'Büyük Aile' Pikniği



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan belediye personellerini ve AK Parti İlçe teşkilatını 'Büyük Aile' pikniğinde bir araya getirdi.

Dursunbey'de göreve geldiği günden bu yana birçok ilke imza atan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 1 Mayıs İşçi Bayramında Belediye personelleri ve AK Parti İlçe teşkilatına özel piknik programı düzenledi. Piknik programına Dursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde ilçede görevli yüzlerce çalışan aileleri ile birlikte katıldı. Pikniğe ayrıca referandumunda özverili bir çalışma gerçekleştiren AK Parti Dursunbey İlçe teşkilatı mensupları ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan'da katıldı.

Etkinlik alanında çocuklara özel şişme oyun alanları oluşturulurken, ayrıca birbirinden eğlenceli oyunlar da palyaçolar tarafından çocuklarla oynandı. Pikniğe gelen tüm ailelere çeşitli ikramlar da yapılırken, çalışanlar ve aileleri dopdolu bir gün geçirdi. Piknik hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; " 1 Mayıs işçi bayramının tüm işçi kardeşlerime kutlu olmasını diliyorum. Bizlerde bugün büyük bir kaynaşma için piknik düzenledik. Hem Belediyemizde çalışan tüm personel, bizim mensubu olduğumuz AK partinin tüm kademeleri ve aileleri ile birlikte Büyük bir aile olarak pikniğimizi yapıyoruz. Bugün pikniğimize katılım çok yoğun. Tabi referandum çalışmalarında çok yoğun bir üç ay geçirdik. Bu üç ay içerisinde bizim hem teşkilatımız, hem Belediye personelimiz bu aşamada baya bir yoruldular. Onlara da bir moral olsun dedik. Tüm katılan kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Yemek ikramlarının ardından piknik alanında bulunan tüm katılımcıları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve eşi Serpil Bahçavan, teşriflerinden dolayı herkese teşekkür ettiler. Pikniğin sonunda katılımcılara hitap eden AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Akif Kandemir, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Milletvekili Kasım Bostan 16 Nisan'da büyük emeği olan tüm çalışanlara ve AK Parti ailesine teşekkürlerini sundular.

Pikniğe katılan vatandaşlar da bu etkinliğin her yıl olmasını temenni ettkilerini ve kendilerine verilen değerden dolayı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a teşekkür ettiklerini belirttiler. Piknik etkinliğinde Belediye tarafından atlarda pembeköşke getirileriken, katılımcılar atlara binerek keyifli dakikalar geçirdiler.

(HD)



02.05.2017 12:28:01 TSI

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