Zabıta ekiplerinden internet kafelere denetleme
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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gürültü kirliliği, hijyen, sağlık ve okul kantini denetimlerinin yanı sıra internet kafelere de denetimlerini sıklaştırdı.
Yapılan çalışmada, kafelerde özellikle küçük yaştaki çocukların olmaması konusunda uyarılarda bulunan zabıta, tüm kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri bu kez internet kafeleri denetledi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde kafe işletmelerine küçük yaşta çocukların içeri alınmaması, camekanların şeffaf olması, kafe içerisinde tütün mamullerinin kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Hijyen kurallarına da uyulmasının sağlık açısından önemine değinen zabıtanın denetimleri hafta içerisinde de sürecek. Zabıta ekipleri denetimlerde rastladığı çocuklara internet kafelere gelinmemesi yönünde çağrıda bulundu.
(BB-SD-Y)
02.05.2017 12:29:21 TSI
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