YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıta ekiplerinden internet kafelere denetleme

Zabıta ekiplerinden internet kafelere denetleme



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gürültü kirliliği, hijyen, sağlık ve okul kantini denetimlerinin yanı sıra internet kafelere de denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan çalışmada, kafelerde özellikle küçük yaştaki çocukların olmaması konusunda uyarılarda bulunan zabıta, tüm kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri bu kez internet kafeleri denetledi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde kafe işletmelerine küçük yaşta çocukların içeri alınmaması, camekanların şeffaf olması, kafe içerisinde tütün mamullerinin kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Hijyen kurallarına da uyulmasının sağlık açısından önemine değinen zabıtanın denetimleri hafta içerisinde de sürecek. Zabıta ekipleri denetimlerde rastladığı çocuklara internet kafelere gelinmemesi yönünde çağrıda bulundu.

(BB-SD-Y)



02.05.2017 12:29:21 TSI

NNNN

