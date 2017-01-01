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MŞÜ'de eğlenceler iptal edildi



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, öğrencileri 20 yaşındaki Mahir Şimşek ile 19 yaşındaki Vedat Tunçay'ın trafik kazasında yaşamlarını yitirmeleri nedeniyle bahar şenliklerindeki eğlence bölümünün iptal edildiğini duyurdu.

Muş-Bingöl karayolu üzerine meydana gelen trafik kazasında MŞÜ İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrenci Mahir Şimşek ile aynı üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Vedat Tunçay yaşamını yitirmişti. Üzücü kazanın ardından sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yapan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bahar şenliklerindeki eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Polat açıklamada, "Elim bir trafik kazası sonucunda aramızdan ayrılan iki sevgili öğrencimizin aziz hatırasına hürmeten bahar etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan eğlencelerin tümü iptal edilmiş olup revize edilen program yeniden duyurulacaktır. Hayatını kaybeden öğrenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve öğrenci arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Vedat Tunçay'ın cenazesi Konya'ya, Mahir Şimşek'in de Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gönderildi.

(NA-ŞAK-Y)



02.05.2017 12:29:47 TSI

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