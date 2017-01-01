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Aşut; "Siyasete değil 21. yüzyılın gerçeklerine odaklanalım"

- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, iş dünyasının sürekli siyasetin merkezinde olmaması ve daha çok ekonomi gündemini izlemesi gerektiğini söyledi

- MTSO Başkanı Şerafettin Aşut:

- "Ekonomide ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gerçeklere odaklanmadıkça, sadece siyaset çözüm olmayacaktır"



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MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, iş dünyasının sürekli siyasetin merkezinde olmaması ve daha çok ekonomi gündemini izlemesi gerektiğini belirterek, "Siyasete değil 21. yüzyılın gerçeklerine odaklanalım" dedi.

Aşut, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasının artık siyasi gündemi bir kenara bırakarak iş, aş ve ekonomiye odaklanması gerektiğini söyledi. İş adamlarının öncelikli görevlerinin ekonomi, iş ve aş olduğunu vurgulayan Aşut, "Elbette siyasetle temasımız olacak. Ancak, bu temas olumsuz siyasetin ayrımcı ve kutuplaştıran, partizan kısmı ile ilgili değil, daha çok yapıcı, yol açan, birleştiren ve çözüm odaklı kısmı ile ilgili olmalıdır. Bu anlamda, siyaset üstü kurumlar olan ticaret ve sanayi Odalarının yanında, iş dünyası ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının da artık kendilerini küçük çıkar gurupları olarak görmeyi bırakmaları ve ekonomik bir vizyon ve misyona yönelmeleri, ekonomik projelere odaklanmaları gerekir. Eğer gerçek gündem ekonomi olmalı, iş ve aş olmalı, ihracat olmalı diyorsak, önce iş dünyasının, STK'ların ve odaların siyaseti değil, ekonomiyi odak noktası yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

"Siyasete değil, 21.yüzyılın gerçeklerine odaklanalım"

Sadece siyaset konuşarak ekonomik gelişme elde edilemeyeceğini dile getiren Aşut, işte bundan dolayı MTSO olarak ülkeyi geleceğe taşıyacak olan gerçeklere odaklanmayı, enerjilerini buna harcamayı daha akılcı bulduklarını ifade ederek, "Sonuçta siyaset elbette ülkemiz için çok önemli olsa da ekonomide ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gerçeklere odaklanmadıkça, sadece siyaset çözüm olmayacaktır. Dahası, küresel ekonomiye entegre bir ülke ve kent iseniz, yerel ve ulusal siyasetle günleri geçirmek sadece bu rekabette geri kalmanız anlamına gelecektir. Bundan dolayı Mersin iş dünyası olarak bizler yeni çağla yüzleşebilmek ve ayakta kalabilmek için, ekonomiye bağlı refah ve huzurumuzu geleceğe sağlam bir şekilde taşıyabilmek ve gelecekte var olabilmek için 21. yüzyılın bizden talep ettiği şeylere odaklanmayı en önemli görev olarak görüyoruz. Bu anlamda MTSO olarak

tüm projelerimizi buna göre yapıyoruz, bunların farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Üreten kent olmak, ihracat yapan kent olmak, sektörlerinde katma değer yaratan, verimli bir kent olmak, yenilikçiliği yakalayan bir kent olmak hedeflerimizdir" şeklinde konuştu.

"Mersin'in başarılarını es geçmemeliyiz"

MTSO olarak bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Aşut, şöyle devam etti; "Türkiye son 15 yılda yüksek teknolojili üretimini iki kat arttırırken, Mersin son birkaç yılda bunu iki kat artırabilmişse bunun arkasında yatan şey işte bu çabadır. İnovasyon kelimesi Türkiye'de bilinmezken, Mersin 2005-2006'da Türkiye'nin ilk bölgesel inovasyon projesi RİS-Mersin'i hazırladı. Yenilikçiliği ekonomisine soktu. Ortak akıl toplantılarına 11 yıl önce başladı. SWOT analizlerine 11 yıl önce başladı. Türkiye daha bugün Endüstri 4.0'ı duymaya başlıyor, Mersin iki sene önce bunu gündeme getirdi. Üç sene önce 3-D tarayıcı ve yazıcıyı imalatçılarının hizmetine sunan, içinde çağın imalat devriminin temeli olan tersine mühendisliği uygulamaya aldı ve kurduğu Tedarik Zinciri Test ve Ar-Ge Laboratuvarı ile imalatçısına tasarım dahil hizmet vermeye başladı. Eğer Mersin tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biri olan 2008 küresel finans krizinden sonra bile ihracatını düşürmediyse, kent ihracat -ithalat dengesinde cari açık vermediyse, yani ihracatı her zaman ithalatından fazla bir kent olduysa, 2010-2011'de UMEM gibi bir projede pilot bölge olarak bile Türkiye'nin istihdam şampiyonu olabildiyse, çevre ülkelerdeki sıkıntılara, pazarlarımızdaki 'Arap Baharı'na rağmen ihracata devam edebildiyse, yüksek teknoloji üretimdeki ihracatını yüzde 3'lere çıkartabildiyse, ülke içindeki terör, deprem ve dışımızdaki Suriye'deki sıkıntıların ardından sayısı yüz binleri aşan göçmen ve sığınmacıya kucak açıp, iş ve aş verip ve bunları huzur içinde kucaklayabildiyse bunun arkasında işte Mersin iş dünyasının işine odaklanma vizyonu vardır. Siyaset yerine dünyanın gerçeklerine odaklanma felsefesi vardır. Mersin girişimcisinin küresel vizyonu vardır. Mersin iş dünyasının bilgiye verdiği önem vardır."

"Mersin'in gündemi bellidir, ekonomi, iş ve aş"

2019'da yine bir seçimin olacağını, yine bir siyaset sürecinin yaşanacağını ve yine gündem siyaset olacağını hatırlatan Aşut, ancak Mersin'in, siyaseti sandığa gidince yapan bir kent olması gerektiğini vurgulayarak, "Sandık günü herkes demokrasinin gereği olan tercihini yapacaktır. Biz Mersin iş dünyası olarak 2019'a kadar yine ekonomi diyeceğiz, daha katma değerli nasıl üretiriz, daha çok nasıl ihracat yaparız, sektörlerimizi 'Endüstri 4.0'a nasıl entegre ederiz, verimliliği nasıl sağlarız, interneti, bilgi ve iletişim teknolojilerini ekonomiye ve firmalara nasıl entegre ederiz, e-ticaret, e-ihracat, e-lojistik gibi yenilikçiliklerle girişimcilerimizi nasıl buluştururuz, insan kaynağımızı geleceğin ekonomisine nasıl hazır hale getiririz, mesleki eğitimdeki 'Endüstri 4.0' dönüşümünü nasıl yaparız, kısacası 21. yüzyılın dünyası ile nasıl yüzleşiriz buna odaklanacağız. Gündemimiz bunlar olacaktır. Çünkü bunlar varlık nedenimizdir, refahımızdır, toplumsal huzurumuzdur" ifadelerini kullandı.

(HSK-Y)



02.05.2017 12:29:58 TSI

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