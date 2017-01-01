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Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi ekipleri, Bitlis'teki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekipler, Zeydan Mahalle Mezarlığındaki ağaçları budayarak, çevre düzenlemesi yapıyorlar. Mezarlar arası yollara parke döşemesi ve yaz öncesi gerekli bakım çalışmalarını sürdürülürken, mezarlıkların temizliği ve bakımını yapılarak istenen görünüme kavuşmasını sağlanacak. Ayrıca belediye ekipleri, çalışmaları yaz mevsimi öncesi tamamlamayı hedefliyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili vatandaşlar ise mezarlıkların İslam âlemi açısından çok büyük öneme sahip yerler olduğunu ve gerekli düzenlemelerin mutlaka yapılması gerektiğini belirttiler. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

(VO-ŞAK-Y)



02.05.2017 12:31:05 TSI

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