KAYSERİ (İHA) - Türkiye'de her 10 kişiden 1'inin astım hastası olduğunu belirten Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnsu Yılmaz, "Astımdan korkmayın, çünkü tedavi edilebilir ve tamamen kontrol edilebilir bir hastalık" dedi.

ERÜ ve Türk Toraks Derneği işbirliğinde Dünya Astım Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı. Etkinlikte astım hastalığı hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnsu Yılmaz, Türkiye'de her 10 kişiden birinin astım hastası olduğunu ifade etti. Rakam yüksek olmasına rağmen, hastalıktan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İnsu Yılmaz, "Vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım; astım tamamen tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Neredeyse 10 astım hastasından 9'u ilaçlarını azaltıp bırakma seviyesine gelebilir. Tabi ki yüzde 10'luk kısımda da 'ağır astım' diyoruz, onlar ilaçlarını uzun süre kullanmak zorunda kalıyorlar. Ama bu yüzde 90'lık grubu mutlaka bilmemiz gerekiyor, yıllar boyunca ilaç kullanmak zorunda değiller. Zaman içerisinde ilaçlarını azaltarak kesebiliyorlar. Yeterli tedavi ve uygun zamanda doktor ziyaretleri bu konuda çok önemli" diye konuştu.

Astım hastalarının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını ve ilaç tedavisini bırakabileceğini dile getiren Doç. Dr. İnsu Yılmaz, hastalığın belirtileri ve tedavisine dair şu bilgileri verdi:

"Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, göğüste baskı gibi şikayetler zamanı ve şiddeti değişken aralıklarla ortaya çıkan semptomlardır. Bazen hastalar kendilerini kronik faranjit zanneder, bazen öksürüğü kilosuna bağlayabilir, sigaraya bağlayabilir ya da geniz akıntısına bağlayabilir ama uzun süreli olan kuru öksürüklerin altında astım yatabilir. Bu nedenle uzun süre kronik öksürüğü olan hastalar astım açısından da değerlendirmelidir. Astım tamamen tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Hastaya göre tedaviler değişebilir. Bu nedenle astım hastalarının düzenli kontrollerine mutlaka gelmesi gerekmektedir. Zaman içerisinde de astım tamamen kontrol altına alınıp ilaç kesilebilecek hale gelir. Astımın en büyük tetikçileri, hastaların ilaçlarını yeterli düzeyde kullanmaması, alerjenler ve enfeksiyonlardır. Burada en önemli olan hastaların ilacı düzenli alıp almadığı. Düzenli ilaç kullanıyorlarsa tetikleyiciler, viral enfeksiyonlar, toz, duman, koku gibi etkenlerdir" ifadelerini kullandı.

Hastane içinde kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz test yapan uzmanlar, hastaların sorularını yanıtlayıp önerilerde bulundu.

