02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya, Hz. Mevlana ve Ailesini 789. kez karşılamaya hazırlanıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:24
Konya, Hz. Mevlana ve Ailesini 789. kez karşılamaya hazırlanıyor
Konya, Hz. Mevlana ve Ailesini 789. kez karşılamaya hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 789. Yıl Dönümünde çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 789. Yıl Dönümü nedeniyle "Vakt Erişti Dem Bu Dem" isimli program ile şiir dinletisi düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hz. Mevlana'nın gelişiyle Konya'ya bir mana geldiğini, şehrin daha da güzelleştiğini belirterek, "Bugün de Hz. Mevlana sadece şehrimizi değil, ülkemizi, inancımızı ve değerlerimizi de temsil etmektedir. Hz. Mevlana'nın kıymetli ailesine, Sultan'ül Ulema ve ailesine, 789 yıl sonra bir defa daha hoş geldin deme şerefine hep birlikte nail oluyoruz" dedi.
Teşrif yıldönümü kapsamında temsili karşılamanın "Vakt Erişti Dem Bu Dem" ve "Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü" ile yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, etkinliklere bütün Konyalıları davet etti.
Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 789. Yıl Dönümü kapsamında 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde temsili karşılama (Vakt Erişti Dem Bu Dem), İbrahim Sadri'nin şiir dinletisi, Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü ile 42 Sanatçı 42 Eser isimli resim sergisi yapılacak.
(AH-Y)

02.05.2017 12:33:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akşehir'de şiir ve Türkü dinletisi düzenlendi
YEREL

AKŞEHİR'DE ŞİİR VE TÜRKÜ DİNLETİSİ DÜZENLENDİ
Meram'da Hobi bahçesi başvuruları tamamlandı
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇESİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Konya'nın ihracatı 2017'de artmaya devam ediyor.
YEREL

KONYA'NIN İHRACATI 2017'DE ARTMAYA DEVAM EDİYOR.
Beyşehir'de Kültür ve Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Başkan Tutal'dan 1 Mayıs'ta baklavalı kutlama
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN 1 MAYIS'TA BAKLAVALI KUTLAMA
Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
YEREL

NİŞANLI ÇİFTİ TRAFİK KAZASI AYIRDI
Beyşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

BEYŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Başkan Okka: &quot;Ekonomimiz güçlenerek büyümeye devam ediyor&quot;
YEREL

BAŞKAN OKKA: "EKONOMİMİZ GÜÇLENEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"
Başkan Özgüven Adana Ereğlililer Derneği'ni makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN ADANA EREĞLİLİLER DERNEĞİ'Nİ MAKAMINDA AĞIRLADI
Abdil Erdal'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL

ABDİL ERDAL'DAN 1 MAYIS KUTLAMASI
Selçuklu'da sanayi çalışanı gençler bin 71 fidanı toprakla buluşturdu
YEREL

SELÇUKLU'DA SANAYİ ÇALIŞANI GENÇLER BİN 71 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU
Meram'da 30 ekiple çevre düzenleme çalışması sürüyor
YEREL

MERAM'DA 30 EKİPLE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Seydişehir'de Seyyit Harun Veli ve çevresi projesine start verildi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE SEYYİT HARUN VELİ VE ÇEVRESİ PROJESİNE START VERİLDİ
Konya Hospital'de protokol imza töreni
YEREL

KONYA HOSPİTAL'DE PROTOKOL İMZA TÖRENİ
Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası
YEREL

GENÇLER KULÜPLER TÜRKİYE HALTER ŞAMPİYONASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı