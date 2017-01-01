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Konya, Hz. Mevlana ve Ailesini 789. kez karşılamaya hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 789. Yıl Dönümünde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 789. Yıl Dönümü nedeniyle "Vakt Erişti Dem Bu Dem" isimli program ile şiir dinletisi düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hz. Mevlana'nın gelişiyle Konya'ya bir mana geldiğini, şehrin daha da güzelleştiğini belirterek, "Bugün de Hz. Mevlana sadece şehrimizi değil, ülkemizi, inancımızı ve değerlerimizi de temsil etmektedir. Hz. Mevlana'nın kıymetli ailesine, Sultan'ül Ulema ve ailesine, 789 yıl sonra bir defa daha hoş geldin deme şerefine hep birlikte nail oluyoruz" dedi.

Teşrif yıldönümü kapsamında temsili karşılamanın "Vakt Erişti Dem Bu Dem" ve "Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü" ile yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, etkinliklere bütün Konyalıları davet etti.

Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 789. Yıl Dönümü kapsamında 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde temsili karşılama (Vakt Erişti Dem Bu Dem), İbrahim Sadri'nin şiir dinletisi, Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü ile 42 Sanatçı 42 Eser isimli resim sergisi yapılacak.

(AH-Y)



02.05.2017 12:33:33 TSI

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