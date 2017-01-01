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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de ihracat yapan firmaların sayısı artacak

02 Mayıs 2017 Salı, 12:28
Burhaniye'de ihracat yapan firmaların sayısı artacak
Burhaniye'de ihracat yapan firmaların sayısı artacak

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası, üyeleri için sık sık hizmet içi eğitim seminerleri düzenlerken, ihracat yapmak isteyen üyeler için de özel birim oluşturdu. Ticaret Odası, Endüstri Mühendisi Eren Uysal'ı Dış Ticaret ve Proje Araştırma Sorumlusu olarak görevlendirdi.
Burhaniye Ticaret Odasında görev alan 27 yaşındaki Endüstri Mühendisi Eren Uysal, oda üyelerinin hibe desteklerden yararlanmaları için yardımcı olacaklarını söyledi. İzmir de değişik firmalarda görev yaptığını anlatan Uysal, bundan böyle de ilçedeki iş adamlarına yardımcı olacağını söyledi. İlçede ihracat yapan firmaların artmasını istediklerini anlatan Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Aysel, bunun için yeni sanayi sitesi için proje hazırlığında olduklarını söyledi. Aysel, Eren Uysal'ın oda üyelerine proje hazırlama konularında yardımcı olduğunu söyledi ve ihracat yapan firmaların sayılarının artmasını istediklerini kaydetti.
(FT-EME)

02.05.2017 12:36:41 TSI
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