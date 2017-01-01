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Akrida Anaokulu Gaziantep'te ilk şubesini açtı

- Anaokuluna kayıtlar başladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Farklı eğitim modeliyle, Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olmayı başaran İstanbul merkezli Akrida Anaokulları Gaziantep'te ilk şubesini açtı.

Okul Müdiresi Aynur Erdeğer, temel eğitimin yanında, çocukların özel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, hayvan ve doğa sevgisini aşılamak da okulun misyonları arasında bulunduğunu belirtti. Erdeğer, Binevler Semtinde, müstakil bir binaya ve 1000 metrekarelik geniş bir bahçeye sahip olan okulun, önümüzdeki günlerde, yaz okulu ve yeni dönem kayıtlarını almaya başlayacağını da söyledi. Anaokulunda geniş ve başarılı bir kadronun eğitim vereceğini anlatan Erdeğer, "Amacımız, çocuklarımıza temel eğitim verirken bir yandan da özel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek. Anaokulumuzda, İngilizce, drama, müzik, yüzme, kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra, spor, binicilik ve folklor eğitimi de veriyoruz" dedi.

"Dokunarak öğrenecekler"

Erdeğer, Akrida Anaokulları'nın şanslı minikleri, temel eğitimin yanı sıra, doğayla ve hayvanlarla iç içe bir eğitimle de tanışma imkanı bulacaklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin doğayla iç içe olmaları için, bahçemizde, tavşan, kaplumbağa, kuzu ve tavuk besliyoruz. Ayrıca, midilli atımız da var, okulumuzun bahçesinde özel olarak hazırladığımız bölüme, çocuklarımızla beraber meyve ve sebze ekeceğiz. Böylelikle, doğa sevgisini küçük yaşlarda aşılamış olacağız. Çocuklarımız, kitaplarda gördüklerine dokunarak öğreniyor, doğayla ve hayvanlarla iç içe büyüyüp, hayata dokunuyorlar" şeklinde konuştu.

Sağlıklı beslenme için özel menü

Erdeğer, öğrencilerin hijyenik koşullarda, öğretmenlerin sürekli kontrolü ve gözetimi altında eğlenceli bir gelişim süreci ile hayata hazırlandıklarını dile getirdi. Erdeğer, "Sağlıklı ve doğal beslenmeleri için de, özel menüler hazırlıyoruz" diye konuştu.

(SD-Y)



02.05.2017 12:36:48 TSI

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