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Balya'da matematik sergisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Matematik ve Origami Sergisi" açıldı. Matematik Öğretmenleri Pelin Demirbağ ve Duygu Göktürk Çelik'in öncülüğünde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Fatih Topuz yaptı.

Her sınıf düzeyinden öğrencilerin katkıda bulundukları "Matematik ve Origami Sergisi" ilgi gördü. Balya'daki diğer okullarında ziyaret ettiği sergide çok sayıda eser sergilendi. Sergiyi dikkatle izleyen Kaymakam Fatih Topuz, emeği geçen öğrencileri kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç'da BENGİ projesi kapsamında okullardaki etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Müdür Uzanç, etkinlikte, her sınıf düzeyindeki öğrencilerin becerilerini ortaya koyduklarını söyledi.

(FT-EME)



02.05.2017 12:40:01 TSI

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