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Demirci, "1 Mayıs Zonguldak'a yakışır şekilde geçti"

02 Mayıs 2017 Salı, 12:31
Demirci, "1 Mayıs Zonguldak'a yakışır şekilde geçti"
Demirci, "1 Mayıs Zonguldak'a yakışır şekilde geçti"

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını değerlendirdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'a yakışır şekilde kutladıklarını ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "1 Mayıs'ı Zonguldak'a ve işçi kardeşlerimize yakışır şekilde geçtiğini umut ediyorum. Güzel bir şekilde kutladık. Halkın ve işçi arkadaşlarımızın coşkusu had safhadaydı. Zonguldak; böyle eylemlere böyle söylemlere alışık olduğu için güzel geçti. Geçen yıl GMİS olarak Çanakkale'deydik. Bu sene hakikaten güzel bir şekilde geçti. Umuyorum ki halkımız da insanlarımız da mutlu olmuştur. İşçi arkadaşlarımız da mutlu olmuştur. Biz de vereceğimiz mesajları medya aracılığıyla ilgili yerlere ulaştırıldığını tahmin ediyoruz. 1 Mayıs herkesin bayramı. Herkesin katılımı bizi çok mutlu etmiştir. 170 yıldan beri Zonguldak, Türkiye'nin 81 ilinden insanlarla kucaklaşmış bir kent" ifadelerine yer verdi.
(OA-OA-Y)

02.05.2017 12:40:13 TSI
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