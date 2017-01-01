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Başkan Çelik'ten yatırım gezisi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:33
Başkan Çelik'ten yatırım gezisi
Başkan Çelik'ten yatırım gezisi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin birçok yerinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi inşaatı ile başladı. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılacak olan Fen Lisesi inşaatını Hayırsever Osman Ulubaş ile birlikte gezdi.
Osman Ulubaş Fen Lisesi inşaatından Bekir Yıldız Bulvarı'na geçen Başkan Mustafa Çelik, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bekir Yıldız Bulvarı üçüncü etabının son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, bu yıl tamamlanacak olan yolla ilgili bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Bekir Yıldız Bulvarı'ndan Argıncık'a geçerek bir süre önce temeli atılan Amatör Spor tesislerinin inşaatını gezdi. İnşaatın son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, çalışanlarla da sohbet etti. Başkan Mustafa Çelik, Argıncık sahasında maça çıkacak olan iki takım oyuncularıyla da sohbet ederek başarı diledi ve fotoğraf çektirdi. Başkan Çelik, oyunculara birkaç ay sonra çok güzel bir tesise kavuşacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kocasinan Bulvarı'nda Fuzuli ve 30 Ağustos Kavşağı arası köprülü kavşak ve yol yapım çalışmalarını da takip etti. Başkan Çelik, çalışmaları izlerken yoldan geçen sürücülerle de selamlaştı. Çalışma yapılan güzergahtaki İnönü Parkı'na da geçen Başkan Çelik, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çelik, bir bebeği de kucağına alarak uzun süre ilgilendi. Başkan Mustafa Çelik, İnönü Parkı'nda piknik yapan aileleri de ziyaret ederek onlarla çay içti. Başkan Mustafa Çelik, parktaki çocuk oyun alanlarında çocuklarla yakından ilgilendi ve bazı çocukların salıncağını salladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, temeli kısa süre önce atılan ve inşaatları hızla ilerleyen Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni de gezdi. Başkan Çelik, inşaatların son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Başkan Mustafa Çelik, sosyal yaşam merkezlerinin ardından Şehir Mezarlığı'na geçerek burada yapılan çalışmaları takip etti. Başkan Çelik'e Kocasinan Belediyesi Eski Başkanı Bekir Yıldız da katıldı. Şehir Mezarlığı'nda yapılmakta olan hizmet binası ve Mezarlık Camisi inşaatlarını gezen Başkan Çelik, çevre düzenlemesi çalışmalarını da yerinde gördü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yine temeli kısa süre önce atılan yatırımlar arasında bulunan Belsin Emniyet Hizmet Binası ile Güreş Eğitim Kamp Merkezi inşaatlarını da gezdi.
(SK)

02.05.2017 12:41:37 TSI
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