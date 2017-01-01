Büyükşehir'den bahar konseri
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri Bahar Konseri ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından verilen konser ilgi ve beğeniyle izlendi.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de sosyal hayata renk katan birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayının kültür sanat etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği korosunun konseri ile başladı.
Şef Mehmet Tiryaki yönetimindeki koro Şehir Tiyatrosu'ndaki konserde koro ve solo halinde şarkılar seslendirdi. Konsere Hakan Özger de onur konuğu olarak katıldı.
(SK)
02.05.2017 12:43:14 TSI
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