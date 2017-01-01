YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den bahar konseri

Büyükşehir'den bahar konseri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri Bahar Konseri ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından verilen konser ilgi ve beğeniyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de sosyal hayata renk katan birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayının kültür sanat etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği korosunun konseri ile başladı.

Şef Mehmet Tiryaki yönetimindeki koro Şehir Tiyatrosu'ndaki konserde koro ve solo halinde şarkılar seslendirdi. Konsere Hakan Özger de onur konuğu olarak katıldı.

(SK)



02.05.2017 12:43:14 TSI

NNNN

