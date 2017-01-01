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Gediz tarhana festivali 8-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak

02 Mayıs 2017 Salı, 12:34
Gediz tarhana festivali 8-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak
Gediz tarhana festivali 8-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesinin Kültür Etkinlikleri kapsamında bu yıl 15.'si düzenleyeceği Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinin 8-16 Temmuz tarihleri arasında Adnan Menderes Yaşam Parkında yapılacağı bildirildi.
Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, 15.'sini düzenleyecekleri geleneksel tarhana festivalinin bu yıl 8-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
Saraoğlu,"Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Tarhana Festivali ile ilçemizin adını ve kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Festivalde çeşitli etkinliklerin yanı sıra ilçe ekonomisine katkı sağlayan alışveriş imkânı festival süresince devam edecektir. Her geçen yıl rekor katılımla gerçekleşen festivalimize bu yılda çok fazla sayıda ziyaretçi ağırlayacağız. Tüm Kütahyalı hemşerilerimiz yanında yakın il, ilçeler, köy ve beldelerde bulunan, festivale gelme imkânı olan herkesi festivalimize davet ediyorum" dedi.(EFE)

02.05.2017 12:43:21 TSI
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