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Orhangazi protokolünden Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinin bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Fethi Şenlikleri öncesi ilçe protokolü Osmanlı Devleti'nin kurulduğu toprakları ziyaret etti.

Bursa'nın Orhangazi Belediyesinin bu yıl ilk kez gerçekleştireceği ve artık her yıl kutlanması planlanan Orhangazi'nin Fethi ve Gazi Orhan Beyi Anma programı kapsamında düzenlenen 1. Fethi Şenlikleri öncesi ilçe protokolü Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi İlçe Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Mustafa Kaya, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet ilk olarak Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti. Burada Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz'den bilgi alan heyet, tarihi Orhangazi Camii'ni de gezdi. Ardından heyet, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti. Burada da Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce'den padişahlar hakkında bilgi alan heyet, hatıra fotoğraflarının ardından kentten ayrıldı.

(CKT-HA-Y)



02.05.2017 12:45:46 TSI

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