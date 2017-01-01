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Geleceğin şampiyon sporcuları Adana'da seçildi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ile Çocuk Oyunları Akdeniz Bölge Turnuvası Adana'da yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor desteğinde Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu programında yer alan 2017 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada 7-15 yaş arasındaki kız ve erkek sporcular yaş gruplarında mücadele verdi. Türkiye'nin dört bir yanından 600 sporcunun katıldığı etkinlikte, heyecan fırtınası esti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Adana İl Temsilcisi Bülent Zereycan ile organizasyonda emeği geçen yöneticiler verdi. Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Adana İl Temsilcisi Bülent Zereycan, desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.



Çocuk oyunlarında en iyiler belli oldu

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (ÇOSKK) organize ettiği Çocuk Oyunları Akdeniz Bölge Turnuvası ise Yüreğir 75.Yıl Anadolu Lisesi ile Yüreğir Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nun spor salonlarında 300 sporcuyu buluşturdu. Mendil kapmaca ve tombik oyunlarında yapılan turnuvaya Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin illerinden ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Mendil kapmaca ilkokullarda Adana Anadolu Efes İlkokulu birinci, Osmaniye Mithat Paşa İlkokulu ikinci, Hatay Mehmet Akif İlkokulu üçüncü oldu. Bu oyunun ortaokul kategorisinde ise Adana İstiklal Ortaokulu birinciliği, Hatay Mehmet Akif Ortaokulu ikinciliği, Mersin Bozyazı Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Tombik oyununda ise Adana Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu birinciliği, Osmaniye Saimbey Ortaokulu ikinciliği, Hatay Mehmet Akif Ortaokulu üçüncülüğü kazandı.

ÇOSKK Başkanı Oktay Yellikaya, Çocuk Oyunları Akdeniz Bölge Turnuvası'na sponsorluk desteği veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

(ADN-Y)



02.05.2017 12:46:46 TSI

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