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Burhaniye'de saç tasarım ve güzellik kampı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Kuzey Ege Saç Tasarım ve Güzellik Kampı'na ev sahipliği yapıyor. 7 ilden 40 kuaförün katıldığı 4 gün devam edecek.

Burhaniye'de Melike Koç, Mesut Tonga ve Ercan Özcan'ın öncülük yaptığı Kuzey Ege Saç Tasarım ve Güzellik Kampı, Ören Fiyort Otel'de başladı. Otelin havuz başında Mysia Organizasyon Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri ile başlayan kampın açılışında konuşan Melike Koç, katılanlara teşekkür etti. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, İzmir, Hatay ve Aydın'dan gelen 40 kuaförün katıldığı kampta, 10 eğitmen saç tasarımı, kalıcı makyaj ve stüdyo makyaj konusunda bilgiler verecek. Eğitimin sonunda uygulama yapılacağını anlatan Melike Koç, "Kampımızın yararlı olacağına inanıyoruz. Bu kamp ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacak" dedi.

(FT-MŞ)



02.05.2017 12:49:05 TSI

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