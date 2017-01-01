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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'da yaşlı kadın sobadan zehirlendi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:41
Erzurum'da yaşlı kadın sobadan zehirlendi

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gölbaşı Caddesindeki bir evde meydana gelen olayda Muazzez Balcı (85) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
(ERZ-AT-Y)

02.05.2017 12:49:29 TSI
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