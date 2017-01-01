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Erzurum'da yaşlı kadın sobadan zehirlendi



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gölbaşı Caddesindeki bir evde meydana gelen olayda Muazzez Balcı (85) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

(ERZ-AT-Y)



02.05.2017 12:49:29 TSI

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