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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli'de belediye çalışanlarına iş sağlığı eğitimi verildi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:42
Salihli'de belediye çalışanlarına iş sağlığı eğitimi verildi
Salihli'de belediye çalışanlarına iş sağlığı eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim programları kapsamında, ilçe belediyelerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Salihli Şubesi çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Bankası Salihli ekipleri, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda seminer verildi. Salihli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ve Büyükşehir Şubelerinde çalışan personeller katıldı. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, Vesile Civan tarafından eğitim seminerine katılan kursiyerlere önemli bilgiler verildi.
Eğitim seminerlerinin önemini vurgulayan Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konularında düzenlenen eğitim semineri ile personellerimiz her konuda eğitiliyor. Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur. Eğitimler sayesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesini yükseltmek istiyoruz. Bu tarz eğitimlerimiz aralıklarla devam edecektir" dedi.
(BA-SC)

02.05.2017 12:50:51 TSI
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