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Akademik camia Misis'te

02 Mayıs 2017 Salı, 12:45
Akademik camia Misis'te
Akademik camia Misis'te
- Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi üyeleri Misis'te devam eden Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray ve cami restorasyonu çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi'nin başlattığı "Ölümsüzlük Şehri Misis" projesi, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından incelendi.
Toplantılar yapmak ve bölgede incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (ICOMOS) üyeleri Misis'te devam eden Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray ve cami restorasyonu çalışmalarını incelediler.

7 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Ölümsüzlük Şehri Misis" projesinin çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek, "Bölgede bulunan tüm tarihi yapılar özgün yapısına kavuşturuluyor. Bunun yanı sıra arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Bunun yanı sıra Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray, cami restorasyonu çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Biz Yüreğir'i sadece Türkiye'ye değil, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtacak bir projeyi yürütüyoruz. Bu projelerimizle turizm açısından Adana'ya önemli katkılar sağlayacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
Mimar ve Restorasyon Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbaş ise Misis'i dünya kültürel mirasına kazandırmanın önemli olduğunu belirterek "Misis Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü bir alan. Büyük bir çaba var. Çalışmalar tamamlandığında ortaya güzel şeyler çıkacaktır" diye konuştu.

Her şey doğal ortamlarında korunmalı
ICOMOS Başkanı ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Dinçer de bu yıl temalarının "Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm" olduğunu belirtti.
Kültür varlıklarının belediyeler eliyle korunmaya alınmasının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Dinçer, "Eskiden belediyeler sit alanı olan bölgelerini sit alanı olmaktan çıkartmak için uğraşırlardı. Ancak şimdi ise olaylara çok ciddi bir şekilde bakıyorlar. Buna göre teknik eleman istihdam edip çalışmalar yürütüyorlar. Bunlardan biri de Misis Projesi. Bu anlamda belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kültür varlıklarımız tarihi derinliği muhafaza edilerek keşfedilmeli. Her şey pırıl pırıl değil, doğal ortamları korunmalıdır" dedi.

Belediyelerin öncülük etmesi önemli
Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir ise belediyelerin böyle projelere öncülük etmesinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Yüreğir Belediyesi'ni kutluyorum. Misis gibi önemli bir yerde kazıların devam ediyor olması çok önemli. Kazılardan çıkacak olan eserler şehrin ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli olacaktır" diye konuştu.
(ELF-Y)

02.05.2017 12:53:36 TSI
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