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'Van-Kocaeli Dostluk Parkı' yeni sahibini buldu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit'te bulunan Van-Kocaeli Dostluk parkının işletme ihalesini yaptı. İhale aylık 96 bin TL kiralama bedeliyle 3 yıllığına Büyük Asur firmasında kaldı.

Van'da 2009-2013 yılları arasında dönemin Valisi Münir Karaloğlu'un desteği Kocaeli Belediyesi'nce yapılan Kocaeli-Van Dostluk parkı yeniden açılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi, bir süredir belirsizliğini koruyan Van-Kocaeli dostluk parkının ihalesini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın komisyon başkanlığı yaptığı ihaleye 8 firma katıldı. Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede 2 firma turizm işletme belgeleri olmadığından ihaleye devam edemedi. Komisyona sunulan kapalı zarflardaki tekliflerde Sedirvan 40 bin 500 TL, Deniz Turizm 51 bin 500 TL, Göl Turizm 52 bin TL, Aksoylar 57 bin TL, Mahmutoğulları 63 bin TL verirken en yüksek teklifi 96 bin TL ile Büyük Asurverdi.

Komisyonca yapılan ilk değerlendirme sonucunda Van-Kocaeli dostluk parkı ihalesi aylık 96 bin TL bedelle Büyük Asur firmasında kaldığı açıklandı. 3 yıllık yapılan ihale ile kiraya verilen park, önümüzdeki günlerde tarafların sözleşmelerini imzalanmasıyla yeni iştirakçilerine teslim edilecek. Firmalara ihaleye katılımından dolayı teşekkür eden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, ihaleyi kazanan firmayı kutlayarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

(EKİP-ŞAK-Y)



02.05.2017 12:54:36 TSI

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