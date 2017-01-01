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Çelik, "1 Mayıs'ı coşkuyla Erzurum'da kutladık"



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KAYSERİ (İHA) - Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklama da 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü Erzurum'da coşkuyla, heyecanla, sevinç ve yeni umutlarla kutladıklarını söyledi.

Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti, " Hak-İş Konfederasyonumuz 4 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs'ı her yıl ayrı illerde kutlama kararı alınmıştı. 2014 de Kayseri, 2015 de Konya, 2016 da Sakarya'da bu yılda Erzurum'da coşku ve heyecanla kutlama yaptık. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak da programa 16 otobüsle 750 üyemizle katıldık.

Hak İş olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Son bir yılda ülkemizin yaşamış olduğu hadiselere bakarsak bizler bu ülkenin çalışanları, işçileri, memurları, özel sektör çalışanları olarak çatışmaya, kavga etmeye değil ülkemiz için herkesin gece gündüz demeden çalışması gerektiğinin bilincindeyiz. Çalışırken de iş kazalarının olmadığı, emeğin, alın terinin sömürülmemesi gerektiğinin bilincindeyiz ve Hak-İş olarak da mücadelesini vermekteyiz.

Kavgasız, gürültüsüz, taşsız, sopasız, gazsız ve tomasız 1 Mayıs kutlamalarının yapılabileceğini Hak-İş Konfederasyonu olarak herkese defalarca göstermiştik. Erzurum'da yaptığımız kutlamalarımızda bunu bir kez daha başarıyla gerçekleştirdik.

Ülkemizin dört bir tarafından kutlama yapılan yerde esnaflarımıza katkı sağlayarak onların yüzlerini güldürüyor. Erzurum esnafımızda bundan mutlaka olumlu etkilenmiştir.

Bu yıl da kutlamalarımızın ana teması taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza kadro talebimiz oldu. Geçi mevsimlik işçi kardeşlerimizin kamuda sürekli istihdamını talep ettik. Üyelerimizle birlikte ÖSP'ye karşı olduğumuzu belirttik. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmelerinin biran evvel bağıtlanmasını istedik. Bizleri yalnız bırakmayarak Erzurum mitingimize katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." Dedi.

Dadaşlar diyarı Erzurum da ilk defa kitlesel olarak 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiğini söyleyen Çelik Erzurum halkına ve kutlamalara katılan herkese teşekkür etti.

(AÖ-Y)



02.05.2017 12:55:27 TSI

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