02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çelik, "1 Mayıs'ı coşkuyla Erzurum'da kutladık"

02 Mayıs 2017 Salı, 12:46
Çelik, "1 Mayıs'ı coşkuyla Erzurum'da kutladık"
Çelik, "1 Mayıs'ı coşkuyla Erzurum'da kutladık"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklama da 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü Erzurum'da coşkuyla, heyecanla, sevinç ve yeni umutlarla kutladıklarını söyledi.
Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti, " Hak-İş Konfederasyonumuz 4 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs'ı her yıl ayrı illerde kutlama kararı alınmıştı. 2014 de Kayseri, 2015 de Konya, 2016 da Sakarya'da bu yılda Erzurum'da coşku ve heyecanla kutlama yaptık. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak da programa 16 otobüsle 750 üyemizle katıldık.
Hak İş olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Son bir yılda ülkemizin yaşamış olduğu hadiselere bakarsak bizler bu ülkenin çalışanları, işçileri, memurları, özel sektör çalışanları olarak çatışmaya, kavga etmeye değil ülkemiz için herkesin gece gündüz demeden çalışması gerektiğinin bilincindeyiz. Çalışırken de iş kazalarının olmadığı, emeğin, alın terinin sömürülmemesi gerektiğinin bilincindeyiz ve Hak-İş olarak da mücadelesini vermekteyiz.
Kavgasız, gürültüsüz, taşsız, sopasız, gazsız ve tomasız 1 Mayıs kutlamalarının yapılabileceğini Hak-İş Konfederasyonu olarak herkese defalarca göstermiştik. Erzurum'da yaptığımız kutlamalarımızda bunu bir kez daha başarıyla gerçekleştirdik.
Ülkemizin dört bir tarafından kutlama yapılan yerde esnaflarımıza katkı sağlayarak onların yüzlerini güldürüyor. Erzurum esnafımızda bundan mutlaka olumlu etkilenmiştir.
Bu yıl da kutlamalarımızın ana teması taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımıza kadro talebimiz oldu. Geçi mevsimlik işçi kardeşlerimizin kamuda sürekli istihdamını talep ettik. Üyelerimizle birlikte ÖSP'ye karşı olduğumuzu belirttik. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmelerinin biran evvel bağıtlanmasını istedik. Bizleri yalnız bırakmayarak Erzurum mitingimize katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." Dedi.
Dadaşlar diyarı Erzurum da ilk defa kitlesel olarak 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiğini söyleyen Çelik Erzurum halkına ve kutlamalara katılan herkese teşekkür etti.
(AÖ-Y)

02.05.2017 12:55:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Merhum Gazeteci Yunus Bekir kabri başında anılacak
YEREL

MERHUM GAZETECİ YUNUS BEKİR KABRİ BAŞINDA ANILACAK
Sahte plakaları önlemek için mühür dağıtıldı
YEREL

SAHTE PLAKALARI ÖNLEMEK İÇİN MÜHÜR DAĞITILDI
Büyükşehir'den bahar konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Başkan Çelik'ten yatırım gezisi
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN YATIRIM GEZİSİ
Doç. Dr. İnsu Yılmaz: &quot;Her 10 kişiden 1'i astım hastası&quot;
YEREL

DOÇ. DR. İNSU YILMAZ: "HER 10 KİŞİDEN 1'İ ASTIM HASTASI"
Kocasinan'da sesler daha güzel çıkacak
YEREL

KOCASİNAN'DA SESLER DAHA GÜZEL ÇIKACAK
Kayseri Erciyesspor, kendi adına olumsuz rekorlar kırarak 3. Lig'e düştü
YEREL

KAYSERİ ERCİYESSPOR, KENDİ ADINA OLUMSUZ REKORLAR KIRARAK 3. LİG'E DÜŞTÜ
Havalimanında tanrıça heykelciğiyle yakalandı
YEREL

HAVALİMANINDA TANRIÇA HEYKELCİĞİYLE YAKALANDI
Bronz tanrıça heykeli ile yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi yakalandı
YEREL

BRONZ TANRIÇA HEYKELİ İLE YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞAN BİR KİŞİ YAKALANDI
Kayseri OSB'de 'dış ticarette e-ticaret uygulamaları' eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

KAYSERİ OSB'DE 'DIŞ TİCARETTE E-TİCARET UYGULAMALARI' EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayseri'de cinayet
YEREL

KAYSERİ'DE CİNAYET
Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
YEREL

KAYSERİ'DE 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi
YEREL

TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ
Melikgazi Belediyesinden eğitime destek
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. Etabı Ali Dağında tamamlandı
YEREL

TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF ŞAMPİYONASI'NIN 1. ETABI ALİ DAĞINDA TAMAMLANDI
İncesu Belediyesi Çevre Yol Çalışmalarına Devam Ediyor
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ ÇEVRE YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Av tüfeği ile intihar eden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR EDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Tüm-İş Konfederasyonu iş kazası sonucu ölen işçinin mezarını ziyaret etti
YEREL

TÜM-İŞ KONFEDERASYONU İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Pınarbaşı'nda pancar tohumları toprakla buluştu
YEREL

PINARBAŞI'NDA PANCAR TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu
YEREL

KAYSERİ İKİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ A GRUBU
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu
YEREL

KAYSERİ İKİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ A GRUBU
Kayseri U-14 Ligi Play-Off final maçı
YEREL

KAYSERİ U-14 LİGİ PLAY-OFF FİNAL MAÇI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı