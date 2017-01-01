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Büyükşehir'den geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü Sergisi 05 Mayıs Cuma gününe kadar Gar Sanat Galerisinde sergilenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü Sergisi Gar Sanat Galerisinde sergilenmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü yılsonu sergisi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Başkan Danışmanı Nermin Tol, eğitmenler Gülseher Kahraman, Abdullah Aydemir, Mahmut Şahin ve Deniz Gülsün Sarıbay ve çok sayıda sanatsever davetlinin katılımlarıyla Gar Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergi açılışında davetlilere kokteyl ikramı yapıldı. Sergilenen eserler davetliler tarafından beğeniyle karşılandı. Başkan Vekili Özak ve İl Kültür Müdürü Zamburkan tarafından sergide eserleri bulunan kursiyer ve eğitmenlere çiçek takdim edildi. Sekapark Kültür Evleri alanında Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatından örnekler ücretsiz olarak 5 Mayıs Cuma gününe kadar Gar Sanat Galerisinde görülebilecek.

(GY-Y)



02.05.2017 13:02:58 TSI

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