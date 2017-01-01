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Basın özgürlüğü demokrasinin de güvencesi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:55
Basın özgürlüğü demokrasinin de güvencesi
Basın özgürlüğü demokrasinin de güvencesi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
3 Mayıs tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiği vurgulanan mesajda, özgür ancak kendi sorumluluklarının bilincindeki medyanın demokrasinin de güvencesi olduğu kaydedildi.
Demokrasinin yaşatılabilmesi için gazetecilere de görev düştüğünü ve Türk Basını'nın bu vazifesini geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da layıkıyla yerine getirdiğini hatırlatan Özsoy, "Geçmiş dönemlerde sadece devlet tekelinde olan, günümüzde ise bağımsız ve özgür yayın yapan medya, tüm gücüyle darbe kalkışması ve darbelerin karşısında durarak ve engellenmesine katkı sağlamıştır, hatta kilit rol oynamıştır. Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası 15 Temmuz gecesi önemli bir sınavı başarıyla vermiş ve bir de şehidi olmuştur. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir" ifadelerini kullandı.
Medya sektöründe tekelleşmenin engellenmesi gerektiğini ifade eden Özsoy, mesajında basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin serbestliği olarak algılanmamasını ifade etti. Özsoy "Evet, basın özgürlüğü, gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğüdür. Ama basın özgürlüğü aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, doğru bilgilendirilmiş ve eleştirel olabilen vatandaşlara sahip bir ülke olabilmemizin garantisi olmalıdır. İleri Demokrasiler, ancak bu nitelikteki vatandaşlarca yaşatılabilir. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günde gazeteciler meslek kuruluşlarının yeni yasal düzenlemesine; mevcut mesleki yasaların da yeniden gözden geçirilip, mesleki kuruluşlarının da görüşlerinin alınarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır " şeklinde konuştu.
Özsoy, şunları kaydetti: "Gazeteciler mesleki anlamda çağın gerekleri ile donanımlı olmalıdır. Bu günün, basın özgürlüğünün yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün, gazetecilerin hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gereğini bir kere daha hatırlatıyoruz. Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları ve sorumlulukları vardır. Kamuoyu bilmelidir ki sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin çıkarlarıdır. Buna da her an hazırız. Günümüz kutlu olsun."
(ERZ-AA-Y)

02.05.2017 13:03:38 TSI
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