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Coğrafi İşaretli Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Ankara'da tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Ankara Congresium'da gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde stant açan Edremit Ticaret Odası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini'ni; alanında öncü toptan satış mağazaları ve perakendecilerle buluşturdu. Çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve ünlü ismin ziyaret ettiği Edremit standı büyük ilgi gördü.

Balıkesir Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve katılımcı firma temsilcileri ile sohbet eden iş adamları, önümüzdeki günlerde Edremit Yeşil Çizik Zeytini'ni raflarda görmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar başlattı. Coğrafi işaretli ürün satışı yapan oda üyesi firmalar fuara temsilcileriyle katılarak iş adamları ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Fuara destek veren firmalara teşekkürlerini ileten Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ürünlerin çok ilgi gördüğünü ifade etti.

(EME)



02.05.2017 13:05:14 TSI

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