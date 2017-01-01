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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Dezavantajlı öğrencilere ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu

02 Mayıs 2017 Salı, 12:56
Dezavantajlı öğrencilere ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu
Dezavantajlı öğrencilere ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakır'daki dezavantajlı gençlere yönelik ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu verecek.
Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında Diyarbakır'daki dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik İngilizce ve İtalyanca dersi vermeyi planlıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, 20 Mayıs-20 Temmuz tarihleri arasında İtalya'dan gelecek olan 1 gönüllünün Diyarbakır'daki dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik olarak ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu vereceğini söyledi. Suvari, "İtalya'dan gelecek olan gönüllü, proje kapsamında hem Gençlik ve Değişim Derneği'nin gerçekleştireceği tüm projelerin organizasyonunda yer alacak hem özellikle uluslararası projelerin geliştirilmesinde katkı sunacak. Gönüllü, çocuklara yönelik çeşitli kültürel ve sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Amacımız özellikle dezavantajlı öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim almaları. Biz tüm bu etkinlikleri dezavantajlı bireylere ücretsiz vereceğiz" dedi.
(YRT-MP-Y)

02.05.2017 13:05:23 TSI
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