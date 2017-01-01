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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kartepeli çocuklar tiyatroda

02 Mayıs 2017 Salı, 13:02
Kartepeli çocuklar tiyatroda
Kartepeli çocuklar tiyatroda

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, ilçedeki minikleri, çocuk tiyatrosu oyunları ile buluşturmaya devam ediyor.
Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini önemseyen Kartepe Belediyesi, birbirinden eğitici oyunları, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde miniklerle buluşturuyor. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bitmeyen Tatil" isimli çocuk oyunu, minik izleyicilerin beğenisine sunuldu. Oyunda okulu hiç sevmeyen ve sürekli tatil yapmak isteyen bir çocuğun yaşadığı maceralar ve sonrasında çıkardığı dersler mizahi bir dille anlatılırken, çocuklara da faydalı mesajlar verilmiş oldu. 15 günlük periyodlarla sahnelenen oyunlar minikleri eğlendirirken, kalıcı öğrenmelere de vesile oluyor.
Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in selam ve sevgilerini ileterek, miniklerin mutluluklarına ortak oldu.
(GY-Y)

02.05.2017 13:11:05 TSI
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