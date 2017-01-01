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Sahte plakaları önlemek için mühür dağıtıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:02
Sahte plakaları önlemek için mühür dağıtıldı
Sahte plakaları önlemek için mühür dağıtıldı
- KESOB Başkanı Ahmet Övüç:
- "İnşallah Türkiye çapında standardı sağlamış olduk"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de sahte plakaları önlemek amacıyla Darphane'de basılan mühürler ilçe kayıt tescil bürolarına dağıtıldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) düzenlenen programda konuşan Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ülkede terörün arttığı bir dönemde sahte plaka basılmasını önlemek için Darphane'den basılan mühürlerin dağıtımının yağılacağını ifade ederek, "Biliyorsunuz trafikteki plakaları siz değerli odalarımız tarafından basıldığı hepimizce malumdur. Bunların ülkede anarşi ve terörün hortladığı bir zamanda sahtesini, standartlara uymayan, ölçüleri uymayan gelişigüzel plaka basılmasını önlemek için darphanenin basmış ve bize göndermiş olduğu mühürleri sizlere takdim edeceğiz. Biliyorsunuz 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 131. maddesine göre plakalara basılması odalara verilmiştir. Değişik illerde düzensiz plakalar basıldığı, sanki Kayseri'nin mührüymüş gibi sahte plakalar çoğaldı. Bunları önlemek için federasyon olarak gelişigüzel olmasın diye 'darphaneden standartlara uygun mühürlerini yaptıralım, odalarımıza tebliğ edelim' dedik. Bugünkü toplantımızın da amacı budur. İl ve ilçelerdeki kayıt tescil bürolarının mühürlerine, işlerine, plakalarına hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü bizim elimizde bunları almak isteyen bir sürü kuruluşlar, şirketler var. Ben sizlerden hassas olmanızı rica ediyorum. Yasalar çerçevesinde hassas davranarak, gelişigüzel plaka basmayarak olaya sahip çıkmanızı rica ediyorum" dedi.
KESOB Başkanı Ahmet Övüç de Türkiye çapında standardın sağlandığını vurgulayarak, "Mühürler darphaneden geldi. Hem Türkiye çapında standardı sağlamış olduk. Herkes daha önce mührünü kendisi yaptırıyordu. Burada inşallah Türkiye ve Kayseri çapında standart sağlanmış olur. Nahoş hadiselere de meydan vermeden inşallah bu uygulamayı başlatalım. Kazasız, belasız şoför esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından mühürler yetkililere teslim edildi.
(TB-AÖ-Y)

02.05.2017 13:11:29 TSI
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