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'İş'te Taktik' 6. kez Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "İş'te Taktik" 29-30 Nisan tarihlerinde Öğrenci Merkezi'nde kapılarını öğrencilere açtı.

İki gün süren etkinliğin ilk oturumunda FutureBright Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ecevit, öğrencilere iş hayatı ve şirketleri hakkında bilgilendirmede bulundu. İlk oturumun ikinci konuşmacısı ise gönüllü olarak hayalleri gerçekleştirmeye yönelen Dreamstalk ekibinden Semih Yalman oldu.

Ekip olarak çeşitli üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelip onların hayallerini öğrendiklerini belirten Semih Yalman, bugüne kadar bu amaçla 500 kişinin hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İleride teknik pek çok işi robotların yapabileceğini ve hatta çalışan insanların yerini de alabileceklerine değinen Yaman, ancak robotların ne olursa olsun hayal edebilen birer ruha sahip olamayacağına dikkat çekti. "Hayal kurma yetisi herkeste eşittir" diyen Yalman, "Hayallerini gerçekleştiren insanların hem özgüvenleri yerine gelir hem de daha başarılı ve iletişim kurabildikleri bir iş yaşamları olur. Dreamstalk ekibi olarak biz de bu hayalleri olabildiğince gerçekleştirmeye çalışarak ve bunu uluslararası çapta uygulamayı hedefleyerek mutlu insanlar oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Semih Yalman, oturumun sonunda ise salonda bulunan herkesten hayallerini 1 dakikada ifade etmesini istedi.

Etkinliğin ikinci oturumda ise Crytek oyun şirketinden Haşim Akkaya ekip olarak tasarladıkları Crysis oyununu tanıtırken, tasarım ve animasyon firması Beyaz Creative'den Mehmet Bayram ise tasarımcılık üzerine bir sunum gerçekleştirdi. 30 Nisan Pazar günü ise Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda, 7 gruptan oluşan bir proje yazım çalışması gerçekleşti. 10'ar kişilik gruplardan oluşan kanvas çalışmasına Hüsniye Tali, Arda Genç ve Çiğdem

Dedeoğlu gibi sektörden isimler de dahil oldu. İki gün süren etkinlik, proje sunumlarının ardından sona erdi.

(MSY-Y)



02.05.2017 13:11:49 TSI

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