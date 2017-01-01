02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'İş'te Taktik' 6. kez Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

02 Mayıs 2017 Salı, 13:02
'İş'te Taktik' 6. kez Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
'İş'te Taktik' 6. kez Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "İş'te Taktik" 29-30 Nisan tarihlerinde Öğrenci Merkezi'nde kapılarını öğrencilere açtı.
İki gün süren etkinliğin ilk oturumunda FutureBright Araştırma ve Stratejik Danışmanlık Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ecevit, öğrencilere iş hayatı ve şirketleri hakkında bilgilendirmede bulundu. İlk oturumun ikinci konuşmacısı ise gönüllü olarak hayalleri gerçekleştirmeye yönelen Dreamstalk ekibinden Semih Yalman oldu.
Ekip olarak çeşitli üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelip onların hayallerini öğrendiklerini belirten Semih Yalman, bugüne kadar bu amaçla 500 kişinin hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İleride teknik pek çok işi robotların yapabileceğini ve hatta çalışan insanların yerini de alabileceklerine değinen Yaman, ancak robotların ne olursa olsun hayal edebilen birer ruha sahip olamayacağına dikkat çekti. "Hayal kurma yetisi herkeste eşittir" diyen Yalman, "Hayallerini gerçekleştiren insanların hem özgüvenleri yerine gelir hem de daha başarılı ve iletişim kurabildikleri bir iş yaşamları olur. Dreamstalk ekibi olarak biz de bu hayalleri olabildiğince gerçekleştirmeye çalışarak ve bunu uluslararası çapta uygulamayı hedefleyerek mutlu insanlar oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Semih Yalman, oturumun sonunda ise salonda bulunan herkesten hayallerini 1 dakikada ifade etmesini istedi.
Etkinliğin ikinci oturumda ise Crytek oyun şirketinden Haşim Akkaya ekip olarak tasarladıkları Crysis oyununu tanıtırken, tasarım ve animasyon firması Beyaz Creative'den Mehmet Bayram ise tasarımcılık üzerine bir sunum gerçekleştirdi. 30 Nisan Pazar günü ise Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda, 7 gruptan oluşan bir proje yazım çalışması gerçekleşti. 10'ar kişilik gruplardan oluşan kanvas çalışmasına Hüsniye Tali, Arda Genç ve Çiğdem
Dedeoğlu gibi sektörden isimler de dahil oldu. İki gün süren etkinlik, proje sunumlarının ardından sona erdi.
(MSY-Y)

02.05.2017 13:11:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
5 bin kuşkonmaz ücretsiz dağıtıldı
YEREL

5 BİN KUŞKONMAZ ÜCRETSİZ DAĞITILDI
İnönü'de yağmur ve şükür duası programı
YEREL

İNÖNÜ'DE YAĞMUR VE ŞÜKÜR DUASI PROGRAMI
TBF Ulusal Altyapı Antrenör Gelişim Semineri'nin açılışı Eskişehir'de yapıldı
YEREL

TBF ULUSAL ALTYAPI ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ'NİN AÇILIŞI ESKİŞEHİR'DE YAPILDI
'Matematiğin gözünden IMAGINARY' sergisi Anadolu Üniversitesinde
YEREL

'MATEMATİĞİN GÖZÜNDEN IMAGINARY' SERGİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE
Musaözü Göleti'nde çocuklarla olta balıkçılığı etkinliği
YEREL

MUSAÖZÜ GÖLETİ'NDE ÇOCUKLARLA OLTA BALIKÇILIĞI ETKİNLİĞİ
Bursa bebeklerini Arzu Özer tasarlayacak
YEREL

BURSA BEBEKLERİNİ ARZU ÖZER TASARLAYACAK
İguanalar çocukların ilgi odağı oldu
YEREL

İGUANALAR ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU
Başkan Kurt 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte alanda
YEREL

BAŞKAN KURT 1 MAYIS'TA İŞÇİLERLE BİRLİKTE ALANDA
Eskişehirli öğretim üyelerinden panel
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN PANEL
1 Ağaç 1 Hayat Projesi hayata geçti
YEREL

1 AĞAÇ 1 HAYAT PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Eskişehir'deki Taksim'de de 1 Mayıs kutlanmadı
YEREL

ESKİŞEHİR'DEKİ TAKSİM'DE DE 1 MAYIS KUTLANMADI
1 Mayıs'ta çalıştılar
YEREL

1 MAYIS'TA ÇALIŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı