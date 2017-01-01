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'Matematiğin gözünden IMAGINARY' sergisi Anadolu Üniversitesinde



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü iş birliğiyle, Türk Matematik Derneği öncülüğünde İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi tarafından düzenlenen 'Matematiğin gözünden IMAGINARY' uluslararası gezici sergisi, 1 Mayıs Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan ve Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim elemanları ile sanatseverler katıldı. Surfer, Cinderella, Mornaments programları ve yeryüzü küresi modülünün bulunduğu sergide açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Koçak, "Matematiğin içine gömülmüş yaşıyoruz. Matematik, kendi temsilcilerinin dahi üzerini aşan, toplumu etkileyen ve değiştiren bir alandır" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan sergiyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Bugün güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Her gün binlerce ziyaretçisi olan bu merkezde, 'Matematiğin Gözünde IMAGINARY' sergisi 15 gün boyunca sergilenecek ve bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu merkezin temel amaçlarından bir tanesi de özellikle temel bilim alanlarını gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirmektir. Sadece bilim alanları değil, önümüzdeki günlerde ziyaretçilere açılacak olan sanat alanları da olacak. Bu yerlerde de gençlerimize, çocuklarımıza ve öğrencilerimize bilim-sanat ile ilgili dokunuşlarda bulunacağız. Geçen hafta hat sergisi ile bu dokunuşun açılışını yapmıştık."

Serginin açılışına katkılarından dolayı Matematik Derneğine teşekkür eden Rektör Gündoğan,"Üniversitemizin Fen Fakültesi Matematik Bölümü de sergi için çok büyük emek sarf etti. Bu serginin matematiğin sevdirilmesine, içselleştirilmesine, matematiğin sadece bir bilim alanı değil sanata, kültüre kısacası yaşamın her alanına katkı veren önemli bir temel bilim olduğunun anlaşılmasına katkı sunacağı ümidiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(MSY-HA-Y)



02.05.2017 13:14:17 TSI

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