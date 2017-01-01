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Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi'nin 2017 yılı beşinci meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Çeşitli konuların ele alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuşmasına 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına değinerek başlayan Başkan Asya, "Nisan ayı içerisinde ilimizi, bölgemizi ve ülkemizi ilgilendiren önemli bir referandumu kazasız belasız bir şekilde atlattık. Referandum sonucunun hep güzelliklere ve hayırlara vesile olmasını diledik. İnşallah Muş'tan da verilen destekle çıkan sonucun ülkemizin inşası ve ihyası için güçlü bir adım olacak. Daha güçlü bir Türkiye umuduyla referandum sonucunun tekrar hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Havaların ısınması ile birlikte tüm birimlerin yoğun bir tempo ile çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Asya, "İlkbaharın gelişi ile ekiplerimiz kent genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Bahar temizliğinin yanı sıra yol, kaldırımların bakım ve onarımları için adeta seferber olduk. Tabi bu süre içerisinde yaz sezonunda yapacağımız projelerin de hazırlıklarını gördük. Özellikle alt yapı projesinin startını vermek için gerekli çalışmalar yapıldı. Geçen meclis toplantımızda da kısa bir süre içerisinde başlanacağını söylemiştik. Yüklenici firma alt yapı malzemelerini getirmeye başladı. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için ilk kazmayı vuracağız. Bununla beraber mevcut su depolarımızın yerine yeni depolar yapmak üzere çalışmalar başlatılıyor. Sıkıntılı bir sürece giriyoruz. Bu çalışmalarımız birçok zorluklarla karşılaşacağız. Vatandaşlarımızdan bu dönemde büyük bir destek bekliyoruz. Allah'ın izniyle el birliği ile bunun da üstesinden geleceğiz. Muş'un en büyük sorununu çözüme kavuşturarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Geçen yıldan kalan projelerin de tamamlanması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Başkan Asya, "Karni Deresi Rekreasyon projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rekreasyon projemizi de bu yıl tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bununla beraber İl Özel İdaresi yanındaki bölgede botanik park yapmak için çalışmalarımıza başladık. Projenin hazırlanmasını son aşamaya getirerek ihale sürecini başlatacağız. İlçe terminalinin yapımı için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu ayın sonuna kadar ihale sürecinin tamamlayarak bu projemizi de başlatmayı planlıyoruz. Geçen hafta Katı Atık Belediyeler Birliği toplantımızı yaptık. Malumunuz katı atıkların Bitlis katı atık tesisine nakledilmesi için aldığımız araçlar geldi. Korkut'un Kümbet köyünde kendi katı atık tesisimizi kurana kadar mevcut çöpleri BİKA'ya nakledeceğiz. Bunun içinde gerekli çalışmaları yaptık. Hasköy'de mobil tesis kurmak suretiyle katı atıkları il dışına göndereceğiz. Bu çalışmamızla vahşi depolama sisteminden kurtulmuş olacağız. Mevcut katı atık alanının da ıslah edilmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız. O bölgeyi de yeşil alan yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Park, bahçe, su ve kanalizasyon alanındaki mutat çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Havaların ısınması ile yeşil alan ve mesire alanlarına giden vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmelerini sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ekiplerimiz yeşil alanların bakımlarını tamamladı. Geçen hafta Ahmed-i Hani parkını ziyaret ettim. Burada halkımızın mutlu bir ortamda iyi vakit geçirdiklerini görmek bizleri ziyadesi ile memnun etti. Ahmed-i Hani Parkının ikinci etabının da bir an önce başlatılması için gerekli talimatları verdim. İnşallah o bölgedeki katı atık alanını da ıslah ettikten sonra Ahmedi Hani Parkı ve çevresi çok daha cazip hale gelecek. Bununla beraber Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi de son aşamaya geldi. Çevre düzenlemesinin tamamlanması ile bu sezon vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlarla beraber rutin çalışmalarımız devam ediyor. İlimizin kalkınması ve gelişimine yönelik hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu duygularla Mayıs ayı meclis toplantısında alacağımız kararların özelde ilimizin, genelde bölgemizin ve ülkemizin hayrına vesile olmasını dilerim."

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

(UU-ŞAK-U)



02.05.2017 13:15:56 TSI

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