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Büyükşehir'den 30 hektarlık Muhtarlar Hatıra Ormanı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ildeki muhtarlar için hatıra ormanı oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesine bağlı Sepetçi Gökçe Ören Köyü'nde muhtarlar hatıra ormanı oluşturdu. 30 dekarlık alanda Ihlamurdan Çınar'a 5 bin fidan dikimi yapılacak.Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı kent genelindeki hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit İlçesi Sepetçi Köyü'nde muhtarlar için hatıra ormanı hazırlandı. 5 bin fidanın toprakla buluşturulduğu hatıra ormanı Kocaeli'deki muhtarlar derneği başkanı ve yöneticileri tarafından ilk kez görme imkanı buldu.

Kocaeli Muhtarlar Hatıra Ormanı tanıtımına Muhtarlar Daire Başkanı Lütfi Efil, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, Büyükşehir yöneticileri ve Muhtarlar Dernek Başkanları, muhtarlar katıldı. Muhtarlar Daire Başkanı Lütfi Efil ise yeşilin ve ağacın önemine dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kişi başına düşen yeşil alan miktarında ön sıralardayız. Muhtarlarımız için hazırladığımız hatıra ormanımız 30 hektar alana sahip. İçinde Ihlamur, Çınar, Dışbudak, Akçaagaç fidanları dikilecek. Onlara bu kalıcı eseri kazandırdığımız için mutluyuz" dedi.

Muhtarların Kocaeli'nin temel taşları olduğunu dile getiren Büyükşehir Başkan Danışmanı Nermin Tol, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yeşile ve doğaya büyük önem gösteriyoruz. Dünyada bir sanayi kenti olup da yeşilliği ile de ön plana çıkan illerden birisiyiz. Muhtarları kentin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda sizlerin adına bu hatıra ormanını oluşturduk" diye konuştu.

Projeden memnun kaldıklarını ifade eden muhtar dernekleri başkanları ise "izim için hazırlanan bu kalıcı eserden dolayı çok teşekkür ederiz. Yapılan bu hatıra ormanı ile bize verilen değerler taçlandırılmış oldu" ifadelerini kullandılar.

(GY-Y)



02.05.2017 13:16:32 TSI

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