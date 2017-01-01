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Edremit'te ekmeğe yüzde 25 zam



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 yıldan bu yana 1 Liraya satılan ekmeğe yüzde yirmibeş zam yapıldı. Ekmek 1 Lira 25 Kuruştan raflardaki yerini aldı.

Edremit Lokantacılar Köfteciler ve Fırıncılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, son üç yıldan bu yana 1 liradan satılan 250 gram ekmeğin girdi maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak 1 Mayıs tarihi itirabiyle 1 Lira 25 Kuruş'tan satılmaya başladığını ifade etti. 3 yıl önce 35 lira olan bir çuval unun 70 liraya çıktığını ifade eden Dürst zamlı fiyatları vatandaşa yansıtmamak için fırıncıların uzun bir uğraş verdiğini ancak ayakta kalabilmeleri için bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Edremitli fırıncıların ortak kararı ile Balıkesir Esnaf Odaları Birliğine yeni fiyat talebinde bulunulduğunu ve kabul edildiğini ifade eden Dürsüt "İşçilik, un ve işletme giderlerinin artması nedeniyle üyelerimiz sıkıntılı günler yaşıyordu. 3 yıldır 1 Lira'ya satılan 250 gram ekme şu an itibariyle 1 Lira 25 Kuruş'tan raflarda yerini aldı" dedi.

(EME)



02.05.2017 13:16:33 TSI

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