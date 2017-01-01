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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Şemsiyeli Sokak'ta renk cümbüşü

02 Mayıs 2017 Salı, 13:08
Şemsiyeli Sokak'ta renk cümbüşü
Şemsiyeli Sokak'ta renk cümbüşü

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından 650 şemsiye ile şehir merkezine yaptırılan Şemsiyeli Sokak'ta şemsiyelerin açılmasıyla adeta renk cümbüşü yaşandı. Rengarenk sokak vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.
Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yaptırılan 103 metre uzunluğundaki Şemsiyeli Sokak'taki şemsiyelerin açılmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali dolayısıyla yoğun bir haftasonu geçiren Şemsiyeli Sokak Mesir'den sonra en çok ilgi gören yer oldu. Geçtiğimiz yıl Şehzadeler Belediyesi tarafından 1. Anafartalar Mahallesinde 650 şemsiyeden yaptırılan şemsiyeli sokak yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Rengarenk şemsiyelerin kullanılmasıyla ilgi odağı haline gelen sokakta çok sayıda vatandaş fotoğraf çektirmek, en güzel kareyi yakalayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Çarşının hareketlenmesi sayesinde, çarşı esnafının da yüzü gülerken 103 metre uzunluğundaki sokak, Türkiye'nin en uzun şemsiyeli sokağı olarak duyurulmuştu.
(SC-Y)

02.05.2017 13:17:01 TSI
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