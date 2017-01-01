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Bartın Üniversitesi serbest stil güreşte Türkiye ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi, Sivas'ta gerçekleştirilen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye ikincisi oldu.

Bartın Üniversitesi, 56 üniversitenin katılımıyla Cumhuriyet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü. Farklı üniversitelerden 90 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bartın Üniversitesi serbest stilde aldığı 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalyayla Türkiye ikincisi oldu. Bartın Üniversitesi Bayan Güreş takımı ise eksik sıkletle katılmış olmasına rağmen Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanıldı

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada; 60 kilogramda Nuray Karadağ, 72 kilogramda Beste Altuğ, 61 kilogramda Sedat Özdemir, 65 kilogramda Veli Yantır ve 96 kilogramda Kadir Cebi tüm rakiplerini yenerek altın madalya aldı. Finale çıkma başarısını göstermesine rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci olan 57 kilogramda Şaban Kızıltaş, 59 kilogramda Ömer Faruk Tok, 81 kilogramda Doğukan Kuru, 48 kilogramda Funda Tükenmez ile 53 kilogramda Kübranur Kurt gümüş madalya almayı hak kazandı. Bartın Üniversitesi'ne bronz madalyalar ise 70 kilogramda Haydar Yavuz, 75 kilogramda Serkan Çavuşoğlu ve 75 kilogram grekoromende Yavuz Selim Çoban'dan geldi.

"Ülkemizi Dünya Şampiyonasında Temsil Edecekler"

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş, derece elde eden sporcuların uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını söyledi. Bozkuş, "Altın madalya alan sporcularımız 60 kilogramda Nuray Karadağ, 72 kilogramda Beste Altuğ, 61 kilogramda Sedat Özdemir, 65 kilogramda Veli Yantır, 96 kilogramda Kadir Cebi ve gümüş madalya kazanan 57 kilogramda Şaban Kızıltaş önümüzdeki günlerde yapılan 'Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Gösterdikleri performansla göğsümüzü kabartan oyuncularımızın bu başarılarını orada da göstereceklerine ve ülkelerine madalyalarla döneceklerine inanıyorum" dedi.

(AY-İÇ)



02.05.2017 13:23:08 TSI

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