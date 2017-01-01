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Nevşehir'de FETÖ'den mahkeme bir kişi tahliye etti



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan bir kişi tahliye edildi.

1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Terör örgütü mensubu üyesi olmak, Bank Asya'da para hareketleri bulunan, FETÖ derneklerine bağışta bulunmak, sohbetlere katılmak ve sosyal paylaşım sayfasında FETÖ paylaşımları" suçlarından dolayı 9 aydır tutuklu bulunan ve Almanya'da yaşayan Mustafa Y. hâkim karşısına çıktı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen gurbetçi vatandaş Mustafa Y., Bank Asya hesabını sadece Türkiye'ye giriş çıkışlarda kasa gibi kullandığını, Türkiye'ye giriş çıkışlarını çalışmış olduğu iş yeri ile alakalı olduğunu, sohbetlere katıldığını ancak FETÖ konusunda bir sohbet olmadığını, yurt dışında bağışta bulunmuş olduğu derneklerin FETÖ dernekleri olmadığını beyan ederek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da yapmış olduğu savunmada sanığın ikamet adreslerinin belli olduğunu ve üzerine atılan suçları kabul etmediklerinden dolayı tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından sorulan soruları da yanıtlayan sanık Mustafa Y. için mahkeme heyeti beş dakikalık ara verdi. Beş dakikalık aranın ardından savcı mütalaasının okunmasıyla devam eden duruşmada savcı sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı tarafından ise sanığa önce 2 yıl hapis cezası ardından suçunun sabit olmasından dolayı bu cezanın 7 yıl 6 aya çıkartıldığını sanığın mahkemede ki tutumunu ve tutukluğu kaldığı 9 ay boyunca iyi halinden ise cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasını çevrildiğini ve sanığın tahliyesine karar verildiğini söyledi.

(COŞ-AÖ-Y)



02.05.2017 13:23:14 TSI

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