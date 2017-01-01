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TBF Ulusal Altyapı Antrenör Gelişim Semineri'nin açılışı Eskişehir'de yapıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:14
TBF Ulusal Altyapı Antrenör Gelişim Semineri'nin açılışı Eskişehir'de yapıldı
TBF Ulusal Altyapı Antrenör Gelişim Semineri'nin açılışı Eskişehir'de yapıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Ulusal Altyapı Antrenör Gelişim Semineri", Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TBF'den yetkililerinin katıldığı seminerde çok sayıda öğretim üyesi de yer aldı.
Seminerin açılış konuşması yapan TBF Eğitim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seyfi Savaş, "Yeni dönem itibarıyla eğitimlerimiz bölgesel hale geldi. Bu tür seminerlerimizin açılışını da şu an Eskişehir'de yapıyoruz. Zaman içerisinde mevzuata göre yapılan yenilikleri hayata geçirmeye çalışacağız. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Gençlik Spor Bakanlığının mevzuatlarında geçen yeniliklerden biri, staj. Bizim de değer verdiğimiz bir konu; genç hocalarımızın deneyimli hocalarımızdan bir şeyler öğrenmesi adına çok değerli. Basketbolu çok üst seviyede bilen, oynayan deneyimli arkadaşlarımız var. Amacımız, bu deneyimlerin hepsini bir araya getirip basketbol altyapısına hizmet etmek. Bir şeyleri başlatmak doğru hamlelerin de başlangıcıdır diye düşünüyorum. Umarım seminer herkese fayda sağlar. Bize ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Üç gün süren seminerde verilen eğitimler kapsamında ilk gün TBF U15 Erkek Milli Takım Antrenörü Erhan Toker "Altyapı Antrenörlüğü", TBF Altyapı Faaliyetleri Müdürü Necati Güler "Kısa Oyuncu Çalışmaları" adlı eğitimlerini katılımcılara aktardı. İkinci gün ise TBF Eğitim Kurulu Üyesi Alaeddin Yakan, "Altyapıda Savunma Eğitimi", TBF Eğitim Kurulu Üyesi Cem Çağal "Hücum ve Savunma Kombinasyonu", Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veli Onur Çelik, "Altyapı Antrenörlüğünde Liderlik Davranışları", Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Yönetim Kurulu Üyesi Eski Basketbol Antrenörü Çetin Yılmaz, "Antrenörlük Felsefesi" adlı sunumlarıyla eğitime katkıda bulundu. Seminerin üçüncü ve son gününde TBF Eğitim Kurulu Üyesi Cem Çağal, "Bireysel Savunma Becerisini Geliştiren Diller", Tofaş Spor Kulübü Başantrenörü Orhun Ene, "Altyapıda Yetenek Seçimi ve Oyun Modelleri" adlı eğitimler verdi.
Seminer, sertifika dağıtımı ve kapanış programının ardından son buldu.
(MSY-HA-Y)

02.05.2017 13:23:20 TSI
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